Известный комментатор Александр Елагин, специалист по английской премьер-лиге, — о поражении «Спартака» от «Лестера» (3:4).

— Получили удовольствие от футбола? — первый вопрос Елагину.

— Семь забитых мячей — это, безусловно, праздник для зрителей. Но вот для российских болельщиков он, к сожалению, со слезами на глазах. Как всегда.

— Результат закономерен?

— Этот матч очень хорошо характеризует «Лестер». Понятно, почему команда идет на 11-м месте в АПЛ. У англичан очень большие проблемы в обороне. У них Фафана травмирован уже полгода. А он ведущий центральный защитник. Ведь когда Сеюнджю и Вестергор играли до возвращения в строй Эванса — это была просто беда! А вот с Эвансом в составе «Лестер» «выстрелил» в поединке с «Манчестер Юнайтед», выиграл и на таком позитиве приехал в Москву.

— И пропустил быстрый гол от Соболева.

— Это частность. Сегодня мы увидели уровень нашего футбола. И в данном случае, получается, неважно, кто тренирует «Спартак» — российский или португальский специалист. Факт остается фактом: выстраивать оборону никто не умеет! Ну это просто... Вспомните, как гости забивали свои голы. Защитники красно-белых выстраивались в одну линию. Их разрезали буквально одной передачей! И после этого становится как-то...

— Тревожно?

— Да не тревожно! Уже поздно беспокоиться. Остается только недоумевать, куда же делись все советские, российские методики... И потом, я не понял, почему у хозяев был абсолютно пустой центр поля!

— Вы про Литвинова и Зобнина?

— Ну да... Ведь Мэддисон и Тилеманс были постоянно с мячом! Как так? Их никто не атаковал. Они действовали очень вольготно. И это при том, что игроки «Лестера» приехали сюда после тяжелейшего поединка с «МЮ», в котором оставили много сил. И тем не менее разница в физической готовности английской и российской команды — это один к десяти.

— Даже так?

— Ну а как еще по-другому об этом сказать? Встретились Голиаф и Давид. У «Лестера» — атлеты, потрясающе подготовленные ребята. А мы, извините меня, сдыхаем. Плюс сказались жуткие тактические, позиционные промахи.

— Но ведь в первом тайме тактический план Витории работал?

— Ну какой план? Я же вам уже сказал об усталости «Лестера» после «МЮ». При этом нельзя считать «Спартак» дворовой командой. Там собраны мастера. Естественно, они вышли на поле на психологическом подъеме. Команда-то у Витории духовитая. Красно-белые спаслись в игре с «Динамо», сегодня хотели показать себя перед своими болельщики, не ударить в грязь лицом. Все это понятно. Рванули вперед и забили два мяча. Но, знаете, сложилось такое ощущение...

— Какое?

— Нет, я не могу сказать, что англичане недооценили соперника. Они просто в первом тайме не попали в игру. Однако все равно доминировали в центре поля. Ведь как действовали хозяева? За счет длинных забросов на Мозеса, Соболева. Спартаковцы позволяли гостям разыгрывать мяч — тому же Тилемансу. А после перерыва в середине поля вообще обозначилось полнейшее преимущество англичан. И я не соглашусь со своими коллегами, комментаторами этой встречи Шмельковым и Кривохарченко.

— В каком плане?

— Они считают, что чуть ли не ключевым моментом матча стал гол, пропущенный москвичами в конце первого тайма. Мол, если бы этого не случилось... Да ерунда это все!

— Почему?

— Англичане все равно прибавили бы во втором тайме и разорвали бы хозяев. Ну было видно, что они сильнее. Рассказов явно выпал из игры «Спартака». А если бы «Лестер» выпустил еще и Варди? Разный уровень... Вспомните, как «Спартак» играл с «Бенфикой». Сейчас примерно то же самое.

— Какие вообще перспективы у замбийца Даки, который сегодня разорвал оборону «Спартака» и оформил покер?

— Талантливый парень. Что тут еще можно добавить? Он в Австрии себя здорово зарекомендовал. А футбол в этой стране в последние годы на подъеме. Деньги туда вкладываются неплохие. Выступая за «Ред Булл», Дака наколотил около 60 мячей. Это же говорит о его уровне? Потому его и взяли в «Лестер». Молодой парень, а Варди уже 35. Нет-нет, в атаке у англичан все в порядке. У них проблемы в обороне, о которых я вам сказал выше.

— Соболев сегодня убедил? Оформил дубль, выиграл много единоборств в первом тайме.

— Простите меня, но что толку сейчас говорить о частностях? Счет-то на табло... Да, Соболев выигрывал единоборства. Однако это локальные успехи. Хорошо, давайте порадуемся за него. А защита? Проходной двор! Все это было настолько наивно со стороны красно-белых. Диву даешься! Там же мастера собраны...

Да, в первом тайме показали свой дух, ошеломили англичан. Но даже до перерыва наблюдались серьезные тактические просчеты. Сколько было подходов у «Лестера»? Повторюсь, Тилеманса и Мэддисона никто не атаковал, не прессинговал. Дважды великолепно сыграл Максименко, вытащил один очень тяжелый мяч. Так что не надо впадать в эйфорию, что, мол, вели 2:0 и если бы не пропустили в концовке тайма... Да ну! О чем тут говорить...

— Прежнего Романа Зобнина мы уже не увидим?

— Не знаю. От него все зависит. От его желания и состояния здоровья. Здесь рецепт только один — работать, работать и еще раз работать. Талант-то у него имеется. Виноват не только Зобнин, но и другие полузащитники. Про защиту я уже промолчу.

— Кто-то из игроков «Спартак» мог сегодня обратить на себя внимание скаутов из АПЛ?

— Мозес эпизодами показал, что ранее выступал в чемпионате Англии.

— А кроме него — никто?

— Ну конечно. У Мозеса определенный уровень виден. Но он сюда приехал доигрывать — это тоже заметно. Остальные спартаковцы? Не знаю... Ну Крала же взял «Вест Хэм», и что? Да, у него пока травма. Но я сразу говорил, что его туда притянули чехи — Соучек и Цоуфал. Однако Крал-то сам по себе не тянет! Не будет он там играть! Вот вам и ответ на ваш вопрос.