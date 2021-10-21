«Спартак», спасибо, что живой. Но что же вы творите, Рассказов, Жиго и опорники?!

Обозреватель «СЭ» — о матче «Спартак» — «Лестер» (3:4).

Учитесь у Мозеса отдавать пасы с лицевой — назад, а не поперек!

Понимаю, что многим из вас сразу хочется крови, хочется о Рассказове. Но давайте подавим в себе низменные чувства и для начала скажем спасибо людям, которые забили три мяча в ворота одного из лучших вратарей Евро-2020 Каспера Шмейхеля. Пять месяцев назад ему «Челси» в финале Кубка Англии не смог забить ни одного, а в стартовом составе было шесть тех же игроков, что и в Москве, — помимо вратаря, Эванс, Сеюнджю, Тилеманс (автор прекрасного победного гола на «Уэмбли»), Томас и Ихеаначо.

«Спартак» забил этим же людям три. Вел 2:0. Качественно и грамотно играл. Вот как и почему не похвалить Александра Соболева за дубль далеко не последней команде АПЛ, занимавшей два предыдущих сезона пятое место? Да и массу других полезных действий форвард сделал — в первом тайме через него шла вся игра. Может, не всегда он оказывался достаточно проворен и координирован — но, будь иначе, он играл бы не в «Спартаке», а в стране его вчерашнего соперника. В целом же за игру Соболев заслужил большой плюс, и его набор формы уже менее чем за месяц до матчей сборной определенно радует не только болельщиков красно-белых.

А разве справедливо будет не отметить Виктора Мозеса за отбор у чужой штрафной и результативный пас на гол Джордану Ларссону, а в концовке — за такую же умную передачу опять Соболеву? Учитесь, кстати, у нигерийца — доходя до лицевой, никогда не лупите вдоль ворот, а отдавайте назад — именно так он оба раза находил партнеров в идеальных позициях. Ну так он с «Лестером» уже много раз и играл за «Челси», причем успешно.

А как не похвалить вышедших на замену Квинси Промеса (едва вылечившегося после травмы) и Михаила Игнатова, поучаствовавших в прекрасной третьей голевой атаке, завершающие штрихи к которой наносили Мозес и Соболев? Да и пару добрых слов о Зелимхане Бакаеве, в первом тайме не раз и не два здорово принимавшем решения и двумя пасами Соболеву во многом соорудившем его первый мяч, найти можно. Хотя не помогать обороне во втором тайме, а после замены обиженно пройти мимо Руя Витории напрямую в раздевалку — за это хвалить уже точно нельзя.

«Спартак», как и в Неаполе, выдал зрелище, за что достоин благодарности. Никто уж точно не ушел со стадиона с недоумением: что, мол, я тут делал? Другой вопрос, что 2:0 в стартовые 44 минуты при солидной игре обещали нечто другое, из солидного, а не дворового репертуара. То же, что творилось в защите красно-белых все время после, иначе как бардаком не назовешь. Для этого даже слово «хаос» — слишком культурное.

Витории стоило по-футбольному объяснить, чем именно Рассказов сильнее Кутепова и Гапонова, а не говорить: «Вы тренировки видели?»

Самое легкое, да и первое напрашивающееся, — спустить всех собак на одного крайнего, Николая Рассказова. Я и сам сразу после матча в порыве бушевавших эмоций в Telegram-канале поступил именно так, а заодно задался вопросом: можно ли было представить еще месяц назад, что болельщики «Спартака» будут стонать — как же не хватает дисквалифицированного Максимилиана Кофрие?

Эти эмоции понятны, но к ним нельзя все сводить. Потому что проходит время, ты остываешь, и появляется целый ряд вопросов. А иногда даже утверждений. Например: должен игрок уровня ротации тульского «Арсенала» играть за основу «Спартака» против клуба АПЛ? И тем более делать это на непрофильной позиции центрального защитника, при том что в запасе сидят какие-никакие, но штатные игроки этого амплуа — Илья Кутепов и Илья Гапонов.

Но Рассказов на этот матч вышел. Не сам, как вы понимаете. Но тоже ведь можно уловить закономерность в том, что уже второй тренер «Спартака» подряд оставляет Гапонова и Кутепова на лавке при схеме с тремя центральными защитниками. Просто Доменико Тедеско делал ставку на Павла Маслова, невзирая на все его автоголы, но тот давно травмирован, и Руй Витория, когда нет Кофрие, предпочитает Рассказова. А не Кутепова (с его более чем двумя миллионами евро зарплаты, к слову) и Гапонова.

Но Рую после такого перформанса Рассказова, мне кажется, следовало по крайней мере дать четкое футбольное объяснение — по каким критериям он выбрал именно его, а не тех двоих для противостояния англичанам. Просто для того, чтобы люди могли проникнуться его логикой. Чтобы дать им шанс его понять.

Португалец же приводит беспроигрышный аргумент, который никогда и ничем не перебьешь: вы, мол, тренировки видели? Мы это слышали от сотен, тысяч тренеров всех поколений и еще столько же раз услышим. С одной стороны, они правы, и это вечное несоответствие между теми, кто смотрит футбол со стороны, и теми, кто строит его в клубах и сборных изнутри. Вторые не могут рассказать первым вслух и одной сотой того, что реально происходит, — и идут по пути наименьшего сопротивления, просто произнося магическую фразу: «Вы тренировки видели?»

Конечно, не видели — как мы могли их видеть? Зато мы видели то, что по итогам этих тренировок происходило на поле. И тот факт, что нам так понравился первый тайм, а общий план Витории до 44-й минуты работал отлично, делает случившееся после вдвойне обидным.

Мы видели, что Рассказов не знал, как ему играть против быстрых Даки и Ихеаначо при высокой линии обороны. Он постоянно получал мяч за спину от умных полузащитников «Лестера» — так пришли и первый, и второй голы Даки.

И тут следующий вопрос — почему Витория на это никак не среагировал? Не поменял Рассказова, не сделал акцент опорникам на то, чтобы играли компактнее и не давали разгуляться Тилемансу и К°? Не перестроил всю схему? Есть ли в сегодняшнем «Спартаке» вообще кому этими оперативными тактическими манипуляциями заниматься, кроме главного тренера? Меняется-то по ходу любой игры очень многое. А уж с такими-то мастерами, которые есть в «Лестере», в том числе и на скамейке, — тем более.

Но тут даже не нужно было следить за перестроениями после замен — все главные герои играли с первых минут. И пока «Спартак» придерживался изначального плана — ничего не давал им сделать. Единственное, что бросилось в глаза, — сразу после первого гола Соболева команда потеряла концентрацию, и сначала Максименко пришлось тащить мяч из-под штанги от Мэддисона (это был единственный качественный сейв вратаря красно-белых в матче), и тут же после углового вторым темпом едва не замкнул прострел Эванс.

Ровно тот же коллективный, извините, расслабон произойдет и после второго спартаковского гола. И если в первом случае «Лестер» простил, то во втором — не стал. В перерыве в Telegram я написал — дай бог, чтобы этот гол разозлил, а не уничтожил «Спартак». Но сработала худшая из этих двух опций.

Ну вот как можно было уйти на перерыв досрочно, при 2:0? А то вы не знали, с кем играете?! Так хорошо тайм провести и в итоге продолжить радоваться второму голу, когда «лисы» уже ввели мяч в игру... Не вытравить этот инфантилизм из российского футбола.

Разумеется, на Рассказова нельзя валить все. И тут абсолютно прав экс-полузащитник спартаковцев Максим Калиниченко, в своем Telegram-канале сделавший акцент на ошибках гораздо более опытного и авторитетного в глазах болельщиков «Спартака» Самюэля Жиго. В частности, на том, что он постоянно выдергивается вперед, и соперники этим пользуются.

Перед первым голом это и случилось, и от Ихеаначо мяч, задев по пути француза, пролетел между Джикией и Рассказовым, а притаившийся за спиной у последнего замбиец Патсон Дака шанса не упустил. Как и во всех последующих эпизодах своего покера. Как сказал мне один знакомый и известный динамовский болельщик, «в чем разница между матчами «Спартака» с «Динамо» и «Лестером»? У них — Дака, а у нас — Тюка».

Перед вторым мячом сначала вроде ничего не предвещало дурного — да, сначала Соболев, а затем Роман Зобнин проиграли единоборства, но вслед за этим Жиго свое выиграл и выбил мяч головой вперед. Но что произошло дальше? Мяч отскочил к центральному полузащитнику «Лестера», которого не атаковал вообще никто. Спартаковцы были чудовищно рассредоточены по полю. И тот, поразмыслив и увидев Рассказова в беспомощной позиции, идеально катнул ему за спину на ход Ихеаначо — дальше можно было прыгать за мячом сколько угодно.

Где были опорники?

Этот гол обозначил еще одну из главнейших проблем «Спартака» в этом матче — опорная зона в лице Зобнина и Руслана Литвинова не успевала вообще никуда. Именно поэтому тылы были оголены, и высветились все недостатки того же Рассказова. Чем компактнее играет команда, тем меньше видны пробелы того или иного футболиста.

Третий гол — это был провал центра полузащиты в чистом виде. Когда Тилеманс получал мяч не то что в центре поля, а чуть ли не на границе своей и центральной третей поля, а Зобнин и Литвинов остались за его спиной, далеко на чужой половине поля. Почему-то и они, и другие футболисты забыли всю свою дисциплину первого тайма и при 2:2 радостно полетели вперед. А «Лестер» только этого и ждал. Остальное для Тилеманса было легкой прогулкой. А Максименко, кстати, ни разу не прочитал пасы заранее и не сократил дистанцию с Дакой — хотя из атаки в атаку у «лис» проходило одно и то же.

Перед четвертым голом, как и перед первым, проскочил Жиго. И, как перед вторым и третьим, провалилась опорная зона. Два последних гола уже, считаю, не такие «рассказовские», как два первых. У «Спартака» провалился весь оборонительный блок — от центральных защитников до опорников. К латералям, Мозесу и Айртону, особых претензий я бы не предъявлял, поскольку все четыре голевые атаки у «Лестера» прошли через центр.

Литвинова в последнее время заслуженно хвалили, в том числе и за матч в Неаполе. Но против «Лестера» стало ясно, что парню еще работать и работать. Вообще-то его еще на исходе первого тайма и удалить могли, да арбитр простил, не показал вторую желтую. А во второй половине игры вы все видели. И если ошибки Литвинова можно списать на недостаток международного опыта, то уж Зобнин им точно не страдает. У него за спиной — и ЧМ, и Евро, и ЛЧ. Но почему-то вышло то, что вышло.

В первом тайме до пропущенного гола «Спартак» играл по-взрослому. Во втором — по-детски наивно. Потому и проиграл — в отличие от той же «Легии», которая обыграла и красно-белых, и британцев, доказав, что ничего невозможного в этом нет.

То, что «Спартак» не сдался и забил третий мяч, причем после красивой многоходовки, — конечно, хорошо. Как и событийность его матчей — общие 6:6 против «Наполи» и «Лестера». В Лиге Европы «Спартак» выглядит хоть и противоречиво, но интересно. Что, правда, может и не помочь ему занять место выше последнего, четвертого. Мяч, пропущенный на исходе домашнего матча с «Легией», с немалой долей вероятности станет в этом смысле роковым.

А вот устроит ли вас то, что это четвертое место в любом случае не будет мрачным и унылым, — решайте сами. Лично мне, при всей злости на бездарную игру группы обороны, нравится, что в этой команде на поле есть жизнь. И за это, несмотря на все ошибки, Рую Витории — спасибо.