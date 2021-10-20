Англичане вскрыли красно-белых передачами за спину именно этому защитнику.

Форвард Пэтсон Дака оформил покер в ворота «Спартака» по ходу игры, в которой красно-белые вели в счете в два мяча. Во многом «Лестеру» помогло решение главного тренера красно-белых Руя Витории выпустить в роли третьего центрального защитника Николая Рассказова.

Из-за дисквалификации Максимилиано Кофрие, которого удалили против «Наполи», португалец был вынужден искать замену бельгийцу в старте. Вместо Гапонов и Кутепова — профильных центральных защитников — Витория выбрал Рассказова, последние сезоны проводившего в качестве правого флангового защитника.

Итог — три первых гола «Лестера» связаны с действиями Николая на непрофильной позиции. Рассказов откровенно провалился при позиционной игре, и из-за его ошибок в расположении в тройке обороны «Спартак» пропустил так много.

При первом голе Рассказов оставил Даку за спиной, куда и пошла передача от Ихеаначо. Джикия пытался догнать форварда и подстраховать партнера, но не успел.

«Спартак» — «Лестер»: первый гол гостей.

Второй гол — снова пас за спину Рассказову, который оставил сзади Ихеаначо. Николай попытался выбить мяч в подкате, но не дотянулся. А освободившийся Келечи уже выкатил мяч Даке на пустые ворота, которые бросил Максименко.

«Спартак» — «Лестер»: второй гол гостей.

Третий гол — и снова передача в спину Рассказову, который, кажется, не определился: держать ли ему линию офсайда или соперника. В итоге не получилось ни то ни другое. Мяч Дака получил в правильном положении и вообще без сопротивления добрался до ворот, снова переиграв Максименко.

«Спартак» — «Лестер»: третий гол гостей.

Дака оформил покер в похожей ситуации, что и при третьем голе. Форвард словно бил в больную точку обороны «Спартака» и открывался через левый фланг, где его снова никто не держал. Стоит отметить, что в голевых ситуациях Рассказова не смог подстраховать и Джикия, который смотрел за эпизодами лицом к своим воротам.

Это первый матч Рассказова в старте за месяц, хотя ранее в этом сезоне он уже играл правого центрального — и тоже не без ошибок. Отчасти поэтому «Спартак» и подписал Кофрие, который теперь болельщиками красно-белых воспринимается как образцовый защитник. Особенно на фоне сегодняшнего перформанса Рассказова.