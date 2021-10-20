Красно-белые уступили англичанам, ведя в счете 2:0.

Лига Европы. 3-й тур. Группа C

«Спартак» (Россия) — «Лестер» (Англия) — 3:4 (2:1)

Голы: Соболев, 11 (1:0). Ларссон, 44 (2:0). Дака, 45 (2:1). Дака, 48 (2:2). Дака, 54 (2:3). Дака, 79 (2:4). Соболев, 86 (3:4).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Айртон, Соболев, Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 89).

«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Амарти, Эванс (Вестергор, 82), Рикарду Перейра (Олбрайтон, 59), Мэддисон, Сумаре, Тилеманс (Чудхури, 65), Томас (Бертранд, 82), Дака, Ихеаначо.

Предупреждения: Рикарду Перейра, 30. Литвинов, 33. Сумаре, 88. Ломовицкий, 90+5.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).

ВАР: Пападопулос. Эвангелу (оба — Греция).

20 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

После стартового матча Лиги Европы «Спартака» с «Легией» почти не возникало сомнений: красно-белые станут чужими в этой группе. Если уж полякам дома проигрывать, то где вообще брать очки?

Но выезд в Неаполь все перевернул. И похоронное настроение сменилось чуть ли не на оптимистическое. Не спешите, мол, хоронить, еще повоюем.

Тут-то и подъехал в Тушино «Лестер», встреча с которым должна была дать ответ: команда Руя Витории на пути к выздоровлению, что мы увидели в Италии, или это эпизод, а реальный уровень — поражение от варшавян.

В этом плане первый тайм даже превзошел ожидания. Красно-белые начали смело, на атаки англичан отвечали своими, а тут еще и удача подмигнула — Соболев забил после рикошета уже на 11-й минуте.

Подумалось даже, что слишком рано. Москвичи сразу сели в оборону, «лисы» добавили, моменты у ворот Максименко пошли один за другим. А у спартаковцев начались проблемы с точностью передач — отодвинуть события от своей штрафной не удавалось. Особенно хорош на этом отрезке оказался Мэддисон, раз за разом ставивший в тупик оборону хозяев.

Но чем дальше, тем меньше угрожал «Лестер», а «Спартак» все лучше и лучше разрушал атаки оппонента. И в итоге так запер их на 44-й минуте у угла поля, что Сеюнджю потерял мяч, Мозес отпасовал, а Ларссон спокойно забил. 2:0 против пятой команды Англии, сокрушившей в минувшем туре «МЮ»!

Примечательно, что отличились самые критикуемые в последнее время — Соболев и Ларссон. Им много доставалось в начале сезона за низкую активность и результативность, но это был явный резерв красно-белых.

Казалось бы, спокойно доигрывай минуту и уходи на перерыв с комфортным преимуществом. Однако хозяева сделали худшее, что могли в этой ситуации, — пропустили в раздевалку. «Лестер» вместо поникшего состояния отправился на перерыв приободрившись. Рассказов почему-то оставил за спиной Даку, а тому только этого и надо, попробуй сзади отними мяч — 2:1.

Это было только началом «перфомранса» Рассказова. В дебюте второго тайма защитник еще дважды запустил себе за спину соперников, в результате чего «Лестер» вышел вперед в счете. Всего девять минут, три дурацкие однотипные ошибки — и шикарные 2:0 превращаются в 2:3.

Невероятно обидно. И тут же вспомнилось удаление Кофрие в Неаполе в простой ситуации. Бельгиец тогда первым успел к мячу, мог спокойно выбить его, но позволил Осимхену опередить себя, что привело ко второй желтой карточке.

Опытный Кофрие наверняка сыграл бы куда надежнее Рассказова. Впрочем, тут вопрос больше к Витории. В запасе находились и Гапонов, и Кутепов — классические центральные защитники. Тем более предшественник португальца, Доменико Тедеско, уже выносил вердикт Рассказову, отправляя его в аренду и переводя на фланг обороны Зобнина.

В матче с «Легией» российский защитник, вместо того чтобы бежать за соперником, стоял с поднятой рукой — мол, мяч ушел в аут. Это привело к пропущенному решающему голу. Теперь — новая провальная игра, которая наверняка даст пищу для размышлений Витории.

Не хочется вешать всех собак на одного футболиста. Но когда в статусном матче команда забивает три гола англичанам, а из зоны одного защитника влетает четыре гола, то остается только развести руками.

И если возвращаться к вопросу в начале — что покажет встреча с «Лестером», — то я бы все-таки ответил так: по качеству футбола увиденное оказалось куда ближе к неаполитанскому варианту, свидетельство чему — три забитых «Лестеру» гола.

И как же хотелось бы увидеть тот же самый матч, но с Кофрие на месте Рассказова!