«Пока Рассказов на поле, мы можем забить еще». Что говорили в Англии о победе «Лестера» над «Спартаком»

Болельщики в восторге от Патсона Даки.

«Спартак» снова забил три гола в матче Лиги Европы, но если в Неаполе этого хватило для победы, то с «Лестером» все перечеркнул Патсон Дака. Неудивительно, что именно он стал самым обсуждаемым игроком среди болельщиков и журналистов в Англии.

Дака оформил покер, а на хет-трик ушло девять минут игрового времени — это рекорд турнира.

Patson Daka's nine-minute hat-trick is the fastest hat-trick in the #UEL since the competition's rebrand in 2009/10.



And it was lucky he added a fourth. ? https://t.co/oSqNDAM04k — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021

Забив четвертый мяч в ворота Максименко, Дака стал пятым игроком в истории Лиги Европы, который оформил покер.

Only five players have scored 4+ goals in a #UEL game since the change in format in 2009:



? Aritz Aduriz (5)

? Radamel Falcao (4)

? Edinson Cavani (4)

? Willian Jos? (4)

? Patson Daka (4)



Only Willian Jos? and Daka have done it away from home. ? pic.twitter.com/Yil1uuYUKv — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021

Для «Лестера» четыре гола одного игрока — тоже редчайшее событие. Последним игроком «лис», который забивал четыре мяча в течение одного матча, был Дерек Хайнс — это случилось в 1958 году.

4 — @PatsonDaka20 is the first @LCFC player to score four goals in a single match in any competition since Derek Hines against Aston Villa in November 1958. Fab. pic.twitter.com/bL5MDwAmRP — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2021

«Своими четырьмя голами Дака, вероятно, спас евросезон парней Линекера», — написал знаменитый нападающий и телеведущий Гари Линекер.

With 4 goals @PatsonDaka20 may have just saved the Lineker lads' European tour. What a performance. Thank you and well played, young man. ??? — Gary Lineker ? (@GaryLineker) October 20, 2021

Среди других героев — Юри Тилеманс. «Тилеманс скоро обратит на себя внимание так называемых больших клубов. «Лестеру» будет очень сложно удержать его, слишком хорош», — восторгался игрой полузащитника пользователь Lettuce Mathebula .

Tielemans will soon attract interest to the so-called big teams... Leicester City will struggle to keep him there... He's just so good#UEL — Lettuce Mathebula (@lettucemtititi) October 20, 2021

Но вся слава все равно досталась Даке. Издание The Guardian так охарактеризовало его игру: «Патсон сделал больше, чем просто перезапустил амбиции «Лестера» на Лигу Европы. Своими четырьмя великолепными завершениями атак замбийский футболист показал себя тем, кто сможет на долгие годы застолбить за собой место в атаке «Лестера».

Sky Sports привел послематчевые слова главного тренера «лис» Брендана Роджерса: «Я удовлетворен результатом, это великая победа. Также меня порадовал командный дух. Мне понравился второй тайм, мы агрессивно действовали без мяча. Особенно рад за Патсона Дака. Забить четыре мяча в гостевой игре Еврокубка — это что-то удивительное. В выходах один на один его главная сила, он очень хладнокровно реализует их».

«Сюрприз-сюрприз, Дака — лучший игрок матча!»

Ну и, конечно же, герой забрал себе мяч, как и положено после покера.

Что касается «Спартака», то российской команде досталось минимум внимания.

«А что, «Спартак» арендовал Харри Магуайра?» — написали в аккаунте Paddy Power после четвертого пропущенного мяча.

GOAL! Patson Daka has four! Have Spartak Moscow got Harry Maguire on loan or something?



2-4 — Paddy Power (@paddypower) October 20, 2021

Журналисты The Guardian отметили игру Зелимхана Бакаева. «Бакаев постоянно находил пространство между линиями, чтобы разогнать атаки «Спартака». Неудивительно, что он принял непосредственное участие в первом голе», — подчеркнули в издании.

Конечно, не обошлось без шуток про Николая Рассказова. «Пока Рассказов на поле, «Лестер» может забить еще один», — написал Simon Hawley .

As long as Rasskazov is on the pitch then Leicester can still get another ? — Simon Hawley (@mondez89) October 20, 2021

Один из немногих в «Спартаке», кого хвалили за игру с «Лестером», оказался Виктор Мозес. Нигериец долго играл в Англии, где болельщики его до сих пор помнят.