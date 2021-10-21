«Пока Рассказов на поле, мы можем забить еще». Что говорили в Англии о победе «Лестера» над «Спартаком»
«Спартак» снова забил три гола в матче Лиги Европы, но если в Неаполе этого хватило для победы, то с «Лестером» все перечеркнул Патсон Дака. Неудивительно, что именно он стал самым обсуждаемым игроком среди болельщиков и журналистов в Англии.
Дака оформил покер, а на хет-трик ушло девять минут игрового времени — это рекорд турнира.
Забив четвертый мяч в ворота Максименко, Дака стал пятым игроком в истории Лиги Европы, который оформил покер.
Для «Лестера» четыре гола одного игрока — тоже редчайшее событие. Последним игроком «лис», который забивал четыре мяча в течение одного матча, был Дерек Хайнс — это случилось в 1958 году.
«Своими четырьмя голами Дака, вероятно, спас евросезон парней Линекера», — написал знаменитый нападающий и телеведущий Гари Линекер.
Среди других героев — Юри Тилеманс. «Тилеманс скоро обратит на себя внимание так называемых больших клубов. «Лестеру» будет очень сложно удержать его, слишком хорош», — восторгался игрой полузащитника пользователь Lettuce Mathebula.
Но вся слава все равно досталась Даке. Издание The Guardian так охарактеризовало его игру: «Патсон сделал больше, чем просто перезапустил амбиции «Лестера» на Лигу Европы. Своими четырьмя великолепными завершениями атак замбийский футболист показал себя тем, кто сможет на долгие годы застолбить за собой место в атаке «Лестера».
Sky Sports привел послематчевые слова главного тренера «лис» Брендана Роджерса: «Я удовлетворен результатом, это великая победа. Также меня порадовал командный дух. Мне понравился второй тайм, мы агрессивно действовали без мяча. Особенно рад за Патсона Дака. Забить четыре мяча в гостевой игре Еврокубка — это что-то удивительное. В выходах один на один его главная сила, он очень хладнокровно реализует их».
«Сюрприз-сюрприз, Дака — лучший игрок матча!»
Ну и, конечно же, герой забрал себе мяч, как и положено после покера.
Что касается «Спартака», то российской команде досталось минимум внимания.
«А что, «Спартак» арендовал Харри Магуайра?» — написали в аккаунте Paddy Power после четвертого пропущенного мяча.
Журналисты The Guardian отметили игру Зелимхана Бакаева. «Бакаев постоянно находил пространство между линиями, чтобы разогнать атаки «Спартака». Неудивительно, что он принял непосредственное участие в первом голе», — подчеркнули в издании.
Конечно, не обошлось без шуток про Николая Рассказова. «Пока Рассказов на поле, «Лестер» может забить еще один», — написал Simon Hawley.
Один из немногих в «Спартаке», кого хвалили за игру с «Лестером», оказался Виктор Мозес. Нигериец долго играл в Англии, где болельщики его до сих пор помнят.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю