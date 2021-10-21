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«Пока Рассказов на поле, мы можем забить еще». Что говорили в Англии о победе «Лестера» над «Спартаком»

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
21 октября, 11:30
20 октября. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Очередной гол Патсона Даки. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 октября. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Очередной гол Патсона Даки. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики в восторге от Патсона Даки.
20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Самюэль Жиго и&nbsp;Николай Рассказов. «Спартак», спасибо, что живой. Но что же вы творите, Рассказов, Жиго и опорники?!

«Спартак» снова забил три гола в матче Лиги Европы, но если в Неаполе этого хватило для победы, то с «Лестером» все перечеркнул Патсон Дака. Неудивительно, что именно он стал самым обсуждаемым игроком среди болельщиков и журналистов в Англии.

Дака оформил покер, а на хет-трик ушло девять минут игрового времени — это рекорд турнира.

Забив четвертый мяч в ворота Максименко, Дака стал пятым игроком в истории Лиги Европы, который оформил покер.

Для «Лестера» четыре гола одного игрока — тоже редчайшее событие. Последним игроком «лис», который забивал четыре мяча в течение одного матча, был Дерек Хайнс — это случилось в 1958 году.

«Своими четырьмя голами Дака, вероятно, спас евросезон парней Линекера», — написал знаменитый нападающий и телеведущий Гари Линекер.

Среди других героев — Юри Тилеманс. «Тилеманс скоро обратит на себя внимание так называемых больших клубов. «Лестеру» будет очень сложно удержать его, слишком хорош», — восторгался игрой полузащитника пользователь Lettuce Mathebula.

20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Николай Рассказов (№92). «Спартак» рассыпался из-за Рассказова. Витория мог все исправить, но ничего не сделал

Но вся слава все равно досталась Даке. Издание The Guardian так охарактеризовало его игру: «Патсон сделал больше, чем просто перезапустил амбиции «Лестера» на Лигу Европы. Своими четырьмя великолепными завершениями атак замбийский футболист показал себя тем, кто сможет на долгие годы застолбить за собой место в атаке «Лестера».

Sky Sports привел послематчевые слова главного тренера «лис» Брендана Роджерса: «Я удовлетворен результатом, это великая победа. Также меня порадовал командный дух. Мне понравился второй тайм, мы агрессивно действовали без мяча. Особенно рад за Патсона Дака. Забить четыре мяча в гостевой игре Еврокубка — это что-то удивительное. В выходах один на один его главная сила, он очень хладнокровно реализует их».

«Сюрприз-сюрприз, Дака — лучший игрок матча!»

Ну и, конечно же, герой забрал себе мяч, как и положено после покера.

Что касается «Спартака», то российской команде досталось минимум внимания.

«А что, «Спартак» арендовал Харри Магуайра?» — написали в аккаунте Paddy Power после четвертого пропущенного мяча.

Журналисты The Guardian отметили игру Зелимхана Бакаева. «Бакаев постоянно находил пространство между линиями, чтобы разогнать атаки «Спартака». Неудивительно, что он принял непосредственное участие в первом голе», — подчеркнули в издании.

Конечно, не обошлось без шуток про Николая Рассказова. «Пока Рассказов на поле, «Лестер» может забить еще один», — написал Simon Hawley.

Один из немногих в «Спартаке», кого хвалили за игру с «Лестером», оказался Виктор Мозес. Нигериец долго играл в Англии, где болельщики его до сих пор помнят.

Спартак — Лестер

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