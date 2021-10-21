Рассказов! Коля! А почему вы всё еще в «Спартаке»?!

Колонка Дмитрия Егорова.

Поражение «Спартака» от «Лестера» свалили на Рассказова. И это вроде логично: во всех четырех эпизодах Николай и терял Даку, и проигрывал ему в скорости, и не мешал бить или отдавать. Но если рассматривать моменты шире, то очевидна цепь ошибок. Формула их такова.

Х — это простая потеря мяча в атаке, провал в центре, разрыв между линиями и 20 метров свободного пространства у Тилеманса или Мэддисона.

«Спартак» — «Лестер».

У — Жиго, который не пятится к своей штрафной, а зачем-то пытается заменить исчезнувших опорников, но вместо этого освобождающий зону, разрушающий линию, оказывающийся в полупозиции и не накрывающий пас на быстрого Даку.

«Спартак» — «Лестер».

Z — Рассказов, который каждый раз не успевает и позволяет пробить в ближний угол ворот Максименко, который пропускает то, что забирал в прошлом году.

«Спартак» — «Лестер».

X + Y + Z = так получаются голы имени Рассказова.

Конечно, Николай действительно выглядит как ключевой участник и виновник событий, но есть совпадение — несколько дней назад Тюкавин из «Динамо» в похожих моментах дважды выходил один на один с Максименко, когда Рассказова на поле и не было. Пересмотрите обзоры — это действительно похожие моменты.

Так что проблема, к большому для «Спартака» сожалению, оказывается не просто личной, но и комплексной, в очередной раз демонстрирующей потребность в собирающем подборы и отборы чистом опорнике формата Барриоса из «Зенита», а не в россыпи восьмерок вроде Умярова, Зобнина, Литвинова, Крала, Хендрикса и других.

В ближайшем туре РПЛ «Спартаку» играть как раз с «Зенитом». Что изменится в обороне красно-белых после матча с «Лестером»? Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает победу петербургской команды коэффициентом 1.53, это около 65% вероятности. На то, что команда Семака забьет больше двух голов, — коэффициент 2.00, или 50% вероятности. Делайте ставки и получите бонус до 1500 рублей за регистрацию в мобильном приложении БЕТСИТИ.

20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Николай Рассказов. Фото Global Look Press

И особенно явной это проблема становится именно при Витории, который, в отличие от Тедеско, требует прессинговать и подниматься выше.

Кстати, в матче с «Лестером» было очень интересно понять логику тренерского штаба, который, зная проблему, решил выпустить типичного крайка в центре обороны при профильных Гапонове и Кутепове в запасе.

И так как Руй на пресс-конференции ушёл от ответа, то попробуем угадать.

Возможно, в Гапонова Витория просто не верит — Илья провел 0 минут в РПЛ.

Возможно, Кутепов либо окончательно разочаровал (два выхода в основе и четыре пропущенных мяча от «Сочи» и «Нижнего Новогорода» дома), либо сидит из-за контрактных вопросов.

Возможно, на «Лестер» был определенный план, при котором за Даку при почти не участвующем в обороне Мозесе должен был отвечать более-менее быстрый игрок. И для этого была запущена трансформация Рассказова в центрального защитника — как вариант Евгения Макеева у Карпина.

Если так, то можно сказать только спасибо Витории — он подарил нам очень интересный и бесшабашный матч. Эти 3:4 намного веселее, чем унылый счет 0:1, который все равно случился бы, забаррикадируйся «Спартак» у своих ворот, защищаясь от куда более мощного и сыгранного «Лестера».

Но если с потребностью в чистом опорнике (как же был прекрасен у «Лестера» Сумаре) понятно, к Рассказову после матча есть не только игровые, но и какие-то сочувствующие вопросы.

Вам комфортно, когда из-под вас забивают четыре гола?

Вам так нравится, что вокруг одни лишь разговоры о том, кого бы на ваше место купить?

Вам приятно слышать Шмурнова о том, что вы — ну просто никакой?

Вам хорошо в роли вечного козла отпущения, который часто и вправду виновен?

Вам радостно от того, что фамилия «Рассказов» в российском футболе становится нарицательной?

Вы правда думаете, что пройдет еще немного времени, и вы заткнете всех своей безошибочной игрой?

И что бы вы ни ответили, Николай, все равно будет сложно понять, почему вы еще в «Спартаке».