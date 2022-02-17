Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Артема Дзюбы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

— Как оцениваете игру Дзюбы?

— Хорошо. Вышел в первом тайме, забил, был еще один прекрасный момент для гола. У нас есть игроки, которые могут поддержать ту же интенсивность. Мы его заменили, чтобы освежить игру.

— Кержаков допустил ошибку в победном мяче «Бетиса». Как вы оцените его игру? Не жалеете, что выбрали его, а не Одоевского?

— Естественно, бросать в такую игру Одоевского сложно — он почти не играл в РПЛ, не говоря о еврокубках. Для молодого парня было сложно. Миша сыграл последний матч хорошо, опытный вратарь, поэтому сделали выбор в его пользу. Но игра не получилась. Но ошибка, которую могли и защитники исправить, привела к пропущенному мячу.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.