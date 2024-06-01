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1 июня, 23:55

UFC 302: расписание и результаты боев турнира Махачев — Порье

В Ньюарке проходит турнир UFC 302 с главным боем Махачев — Порье
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Ислам Махачев — Дастин Порье.
Фото «СЭ»

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по ММА UFC 302. Вечер единоборств принимает спортивная арена «Пруденшал-центр».

В главном событии турнира UFC чемпион легкого дивизиона, лучший боец лиги вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махаев проведет защиту против третьего номера рейтинга легкого веса американца Дастина Порье.

В предварительном карде также выступают российский боец Роман Копылов и молдавский боец Александр Романов.

Турнир UFC 302 начинается с боев ранних прелимов в 1.00 2 июня по московскому времени. Предварительный кард стартует в 3.00. Начало главного карда запланировано на 5.00. Соперники по главному событи вечера Махачев и Порье должны появиться в октагоне около 7.00.

Расписание и результаты боец UFC 302

Главный кард

Ислам Махачев — Дастин Порье (бой за чемпионский пояс в легком весе)

Шон Стрикленд — Пауло Коста

Кевин Холланд — Михал Олексийчук

Нико Прайс — Алекс Мороно

Рэнди Браун — Элизеу дос Сантос

Предварительный кард

Сезар Алмейда — Роман Копылов

Жаилтон Алмейда — Александр Романов

Грант Доусон — Джо Солеки

Филип Роу — Джейк Мэттьюс

Ранние прелимы

Мики Галл — Бассил Хафез

Айлин Перез — Джозелин Эдвардс

Митч Рапосо — Андре Лима

В прямом эфире все бои турнира UFC 302 в России в высоком качестве показывает платформа UFC Fight Pass (требуется подписка) и канал «Матч! Боец». Главный кард вечера бесплатно транслирует федеральный спортивный канал «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий и боев главного карда UFC 302.

Александр Романов
Дастин Порье
Ислам Махачев
Роман Копылов
UFC
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