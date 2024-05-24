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Форварда «Марселя» Обамеянга признали лучшим игроком сезона в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото AFP

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком сезона-2023/24 в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В минувшем розыгрыше Лиги Европы 34-летний габонец провел 13 матчей, забил десять голов и отдал три результативные передачи.

«Марсель» дошел до полуфинала еврокубка, где уступил «Марселю» (1:1, 0:3), который в итоге стал победителем турнира, разгромив в финале «Байер» (3:0).

Обамеянг выступает за французский клуб с лета прошлого года. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 2026 года.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
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