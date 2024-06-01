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В РПЛ — несистемный новичок! Владелец «Акрона» Морозов берет пример с Галицкого

«Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе празднует гол в ворота «Урала» (1:2).
Фото ФК «Акрон»
Игорь Рабинер — о тольяттинском клубе.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:2
Урал

«Акрон» выстоял девять минут добавленного времени, его вратарь Сергей Волков в это время сделал сумасшедший сейв — и молодой частный клуб из Тольятти, пусть и проиграл дома «Уралу» — 1:2, впервые вышел в РПЛ!

Очень рад за владельца «Акрона» Павла Морозова. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ», — говорил он мне в прошлогоднем интервью для «СЭ», когда его команда очаровала всех в Кубке России, щелкая под «Седую ночь» один московский клуб за другим. При этом он не вваливал в нее каких-то бешеных для низших лиг денег, шел шаг за шагом. И сделал это!

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

С этим человеком, для которого образец — Сергей Галицкий, мы знакомы с января 2020 года, когда вместе оказались на стажировке факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA в клубах НХЛ, МЛС и НБА в Калифорнии. Он был на всех лекциях, все записывал, ему все было интересно.

Понятно, что американский спорт — это совсем другая реальность по сравнению с российским, но если хочешь, то пользу можешь извлечь из любой здоровой информации. А поскольку для Морозова всегда было важно добиться цели честными методами, то он и хотел, и хочет как можно больше знать о футболе и его устройстве. Морозов объездил всю Европу (и как пример постановки дела приводил «Ред Булл»), добрался даже и до Америки. Еще до того, как туда приехали Месси с Суаресом и это стало модным.

В конце прошлого года они разошлись с Евгением Калешиным из-за несдержанности последнего — тренер сам позже признал, что позволил себе недопустимые выражения в адрес Морозова при других людях и у владельца клуба просто не было другого выхода. Тем не менее актуальными остаются слова Калешина о Морозове на нашем прошлогоднем стриме:

— Президент достойный — лояльный, деликатный. Видно, что он любит команду. Клуб наполнен такими людьми. Такой человек мог бы подключать свои ресурсы — знакомства, связи, давление. Но Морозов этого принципиально не делает.

Есть одна история про садовника, которую пересказывал Бьелса. Есть два вида садовников, которые идут по саду. Один идет к выходу по диагонали, а другой — по периметру. Тот, кто идет по диагонали, придет первым. Но он потопчет цветы. Тот, который идет по периметру, будет идти дольше, но он сохранит цветы в неприкосновенности. Морозов — это садовник, который идет по периметру. Таких людей мало. Галицкого можно вспомнить разве что. Это вызывает уважение.

Когда я спрашивал у Морозова, были ли у него разочарования после прихода в футбольный бизнес, то слышал:

&laquo;Урал&raquo; вылетел из&nbsp;РПЛ. Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ

— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действительно бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя я на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

Поздравляю Морозова и желаю, чтобы у него было как можно меньше новых разочарований и необходимости подстраиваться под систему. И чтобы такие люди, как он, изменили наш футбол к лучшему.

«Самара Арена», где пока будут играть тольяттинцы, теперь будет принимать две команды. И это будет интересно. И важно, что абсолютный новичок РПЛ — это про футбол, а не какие-то мутные дела.

«Акрон», его главного тренера Заура Тедеева, оказавшегося точной заменой Калешину, игроков — с премьер-лигой! И удачи в ней!

Последний штрих к портрету новичка РПЛ — название. Что же такое «Акрон»? В прошлом году спросил об этом Морозова. Вот ответ:

— У этого названия нет объяснения и конкретной расшифровки. Просто в свое время, в далеком 2000 году, когда создавалось наше первое юридическое лицо, мы с партнерами собрались и стали придумывать какое-то название. У кого-то родилось слово «Акрон». С тех пор так и называемся. Спустя много лет стали появляться какие-то красивые истории — есть, мол, такой промышленный город в Соединенных Штатах и т.д. Но правда в том, что это название родилось спонтанно.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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