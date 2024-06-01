В РПЛ — несистемный новичок! Владелец «Акрона» Морозов берет пример с Галицкого
«Акрон» выстоял девять минут добавленного времени, его вратарь Сергей Волков в это время сделал сумасшедший сейв — и молодой частный клуб из Тольятти, пусть и проиграл дома «Уралу» — 1:2, впервые вышел в РПЛ!
Очень рад за владельца «Акрона» Павла Морозова. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ», — говорил он мне в прошлогоднем интервью для «СЭ», когда его команда очаровала всех в Кубке России, щелкая под «Седую ночь» один московский клуб за другим. При этом он не вваливал в нее каких-то бешеных для низших лиг денег, шел шаг за шагом. И сделал это!
С этим человеком, для которого образец — Сергей Галицкий, мы знакомы с января 2020 года, когда вместе оказались на стажировке факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA в клубах НХЛ, МЛС и НБА в Калифорнии. Он был на всех лекциях, все записывал, ему все было интересно.
Понятно, что американский спорт — это совсем другая реальность по сравнению с российским, но если хочешь, то пользу можешь извлечь из любой здоровой информации. А поскольку для Морозова всегда было важно добиться цели честными методами, то он и хотел, и хочет как можно больше знать о футболе и его устройстве. Морозов объездил всю Европу (и как пример постановки дела приводил «Ред Булл»), добрался даже и до Америки. Еще до того, как туда приехали Месси с Суаресом и это стало модным.
В конце прошлого года они разошлись с Евгением Калешиным из-за несдержанности последнего — тренер сам позже признал, что позволил себе недопустимые выражения в адрес Морозова при других людях и у владельца клуба просто не было другого выхода. Тем не менее актуальными остаются слова Калешина о Морозове на нашем прошлогоднем стриме:
— Президент достойный — лояльный, деликатный. Видно, что он любит команду. Клуб наполнен такими людьми. Такой человек мог бы подключать свои ресурсы — знакомства, связи, давление. Но Морозов этого принципиально не делает.
Есть одна история про садовника, которую пересказывал Бьелса. Есть два вида садовников, которые идут по саду. Один идет к выходу по диагонали, а другой — по периметру. Тот, кто идет по диагонали, придет первым. Но он потопчет цветы. Тот, который идет по периметру, будет идти дольше, но он сохранит цветы в неприкосновенности. Морозов — это садовник, который идет по периметру. Таких людей мало. Галицкого можно вспомнить разве что. Это вызывает уважение.
Когда я спрашивал у Морозова, были ли у него разочарования после прихода в футбольный бизнес, то слышал:
— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действительно бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя я на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.
Поздравляю Морозова и желаю, чтобы у него было как можно меньше новых разочарований и необходимости подстраиваться под систему. И чтобы такие люди, как он, изменили наш футбол к лучшему.
«Самара Арена», где пока будут играть тольяттинцы, теперь будет принимать две команды. И это будет интересно. И важно, что абсолютный новичок РПЛ — это про футбол, а не какие-то мутные дела.
«Акрон», его главного тренера Заура Тедеева, оказавшегося точной заменой Калешину, игроков — с премьер-лигой! И удачи в ней!
Последний штрих к портрету новичка РПЛ — название. Что же такое «Акрон»? В прошлом году спросил об этом Морозова. Вот ответ:
— У этого названия нет объяснения и конкретной расшифровки. Просто в свое время, в далеком 2000 году, когда создавалось наше первое юридическое лицо, мы с партнерами собрались и стали придумывать какое-то название. У кого-то родилось слово «Акрон». С тех пор так и называемся. Спустя много лет стали появляться какие-то красивые истории — есть, мол, такой промышленный город в Соединенных Штатах и т.д. Но правда в том, что это название родилось спонтанно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4