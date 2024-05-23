Миранчук опубликовал фото из самолета с трофеем Лиги Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.