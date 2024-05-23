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Сегодня, 13:06

Миранчук опубликовал фото из самолета с трофеем Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фото из самолета с трофеем Лиги Европы. 22 мая итальянцы обыграли «Байер» (3:0) и впервые в карьере стали победителями турнира.

Россиянин в соцсетях показал фото с трофеем.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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