Миранчук опубликовал фото из самолета с трофеем Лиги Европы
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фото из самолета с трофеем Лиги Европы. 22 мая итальянцы обыграли «Байер» (3:0) и впервые в карьере стали победителями турнира.
Россиянин в соцсетях показал фото с трофеем.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.
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