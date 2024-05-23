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Гуренко: «Миранчук внес колоссальный вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы»

Владислав Корегин
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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в прошедшем розыгрыше Лиги Европы.

Команда из Бергамо стала победителем турнира, обыграв в финале «Байер» со счетом 3:0. В прошедшем матче россиянин не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных.

«Конечно, Миранчук внес колоссальный вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы. Я даже больше скажу, что даже люди, которые просто участвуют в тренировочным процессе, чем квалифицированнее футболисты в команде, то игроки основы находятся в очень хорошем тонусе. А я считаю, что даже этот матч не нужно обсуждать, надо говорить, что он провел этот сезон достойно и играет во благо клуба. В Италии он уже себя очень хорошо зарекомендовал», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

В Лиге Европы 28-летний Миранчук отыграл 10 матчей, отличившись 4 результативными передачами.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Сергей Гуренко
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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