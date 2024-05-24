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Самедов: «Трофей Лиги Европы — это большое достижение для Миранчука и российского футбола»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов оценил вклад российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу команды в Лиге Европы.

В финальном матче клуб из Бергамо разгромил «Байер» со счетом 3:0.

«Трофей Лиги Европы — большое достижение как для Миранчука, так и для российского футбола. Поздравляю Лешу, солидный трофей для его карьеры. Он молодец, играет в отличной команде, такая победа — это успех. За все эти годы в Италии Алексей очень вырос в игровом плане. Может быть, не сразу, но он показал свой уровень и класс. Я уверен, что у Леши все хорошо. Когда Миранчук появляется на поле, он всегда полезен и помогает команде», — цитирует Самедова Legalbet.

28-летний Миранчук сыграл в 10 матчах Лиги Европы и отметился 4 голевыми передачами.

Источник: Legalbet
Александр Самедов
Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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