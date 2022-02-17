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17 февраля, 23:45

Семак — об игре Ракицкого: «Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем»

Семак заявил, что у Ракицкого не получилась игра в матче с «Бетисом»
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника команды Ярослава Ракицкого в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

—Было заметно, что заторможен Ракицкий. Были ли сомнения в его готовности?

— Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем. Игра не получилась у него. Связано это с пропуском первого сбора или нет — посмотрим. У многих не получилась игра и в обороне, и в атаке. Не хватало качеств для того, чтобы играть на своем уровне. Возможно, отсутствие игрового тонуса сказалось. Но в таких условиях все российские клубы — когда после двух месяцев без официальных матчей приходится играть с хорошим соперником на ходу. Но мы ничего не можем изменить. Не совсем тот результат, который мы хотели увидеть. По игре мы могли рассчитывать на большее.

— Зимний перерыв повлиял на результат? Насколько далек от идеала сейчас «Зенит»?

— По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже. Конечно, зимний перерыв влияет. Кто-то скажет, что играть часто тяжело. Кто-то скажет, что без практики тяжело. Но первые официальные матчи всегда проходят сложно. Всем тяжело играть. Но еще раз — мы могли рассчитывать на лучший результат. Даже при таком счете были моменты. Далер Кузяев мог на пустые ворота отдавать, Ваня Сергеев неплохо сбрасывал Юри Алберто. В матче против «Бетиса» мы создали много моментов. Но ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить. По Опте соперник создал на 0,9, а забил три. А мы создали на 1,2, а забили два. Итоговый результат — не самый приятный. Понимаем, что будет очень сложно в гостях, но мы сделаем все возможное для победы.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Сергей Семак
Ярослав Ракицкий
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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