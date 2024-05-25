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Булыкин: «Миранчук принимал активное участие в триумфальном пути «Аталанты» к титулу победителя Лиги Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил вклад полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу команды в Лиге Европы. В финале бергамцы разгромили «Байер» (3:0).

«Миранчук принимал активное участие в триумфальном пути «Аталанты» к титулу победителя Лиги Европы. Алексей сыграл в десяти матчах, и не так важно, в основном составе он выходил или на замену. У нас иногда получают медали и кубки, проведя по три встречи за сезон. Это заслуженный трофей для Миранчука. Думаю, этот приятный и незабываемый момент в карьере придаст ему силы в будущем», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

В 10 матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился 4 результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11748263-bulykin-ocenil-rol-miranchuka-v-pobede-atalanty-v-lige-evropy.html
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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