Булыкин: «Миранчук принимал активное участие в триумфальном пути «Аталанты» к титулу победителя Лиги Европы»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил вклад полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу команды в Лиге Европы. В финале бергамцы разгромили «Байер» (3:0).

«Миранчук принимал активное участие в триумфальном пути «Аталанты» к титулу победителя Лиги Европы. Алексей сыграл в десяти матчах, и не так важно, в основном составе он выходил или на замену. У нас иногда получают медали и кубки, проведя по три встречи за сезон. Это заслуженный трофей для Миранчука. Думаю, этот приятный и незабываемый момент в карьере придаст ему силы в будущем», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

В 10 матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился 4 результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.