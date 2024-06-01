Источник: Селихов может покинуть «Спартак»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов может покинуть московский клуб, сообщается в Telegram-канале Инсайды от Карпа.

По информации источника, на футболиста не рассчитывает новый главный тренер команды Деян Станкович.