Попов: «Миранчук внес свой вклад в успех «Аталанты»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил финал Лиги Европы, где итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» со счетом 3:0.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который сыграл в 10 матчах турнира и отметился 4 голевыми передачами.

«Аталанта» провела сумасшедший матч. Тотальный прессинг на протяжении практически 90 минут и индивидуальное исполнительское мастерство Лукмана. Наверно, без шансов для «Байера», к которому пришла физическая усталость, но не только она, а еще и эмоциональное переутомление. Все выиграть невозможно. Почему Алексея Миранчука так и не выпустили на поле в финале Лиги Европы? «Аталанта» играла здорово тем составом, который появился со старта. Замены по ходу игры были произведены по ситуации. Помощь Миранчука в этой игре не понадобилась, но он внес свой вклад в успех «Аталанты» на протяжении всего турнира, поэтому поздравим его», — цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

Итальянская команда впервые выиграла Лигу Европы и завоевала второй трофей в истории клуба после победы в Кубке Италии в 1963 году.