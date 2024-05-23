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Девушка Миранчука поздравила игрока «Аталанты» с победой в Лиге Европы

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Алексей Миранчук и Елена Максимова.
Фото Соцсети

Елена Максимова, девушка российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поздравила игрока с победой в финале Лиги Европы.

В решающем матче турнира бергамаски разгромили «Байер» (3:0). Миранчук попал в заявку «Аталанты» на эту встречу, но не вышел на поле.

«Не играл сегодня, но отдал четыре голевые передачи, чтобы быть в Дублине и держать Кубок Европы! Люблю!» — написала девушка Миранчука в своей социальной сети.

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В десяти матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился четырьмя результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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