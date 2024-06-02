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«Реал» сыграет с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны команды, которые сыграют в Суперкубке УЕФА.

1 июня «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов — 2:0. Ранее «Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы (3:0).

«Реал» встретится с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА. Матч пройдет на стадионе «Национальный» в Варшаве 14 августа.

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити». В августе прошлого года команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Севилью» (1:1, пенальти 5:4).

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