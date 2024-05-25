Барбоза считает, что победа в Лиге Европы положительно повлияет на игровой статус Миранчука

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о победе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы. В финале бергамцы разгромили «Байер» (3:0).

«Конечно, в победе «Аталанты» в Лиге Европы есть заслуга Миранчука. Алексей участвовал во многих играх, помню, что здесь, в Португалии, он очень хорошо играл против «Спортинга». Миранчук играл, помогал команде, поэтому он — тоже чемпион. Это важная деталь в копилку его достижений. Конечно, победа в Лиге Европы положительно повлияет на его игровой статус», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».