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Мэр Бергамо наградил «Аталанту» почетной городской медалью

Алина Савинова
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Тренерский штаб и игроки «Аталанты» с мэром Бергамо Джорджо Гори.
Фото ФК «Аталанта».

«Аталанта» получила почетную медаль города Бергамо за победу в Лиге Европы, сообщает пресс-служба клуба.

Церемония награждения прошла во время внеочередной сессии городского совета. На ней присутствовал мэр Бергамо Джорджо Гори, а также тренерский штаб «Аталанты» и футболисты команды, включая российского полузащитника Алексея Миранчука. Отмечается, что медаль была вручена за повышение престижа Бергамо в Европе и мире.

23 мая «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» в финале Лиги Европы (3:0) и завоевала первый еврокубок в истории. 28-летний Миранчук в этом турнире провел 10 матчей, отдав 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

Источник: https://www.atalanta.it/news/civica-benemerenza-e-medaglia-doro-della-citta-di-bergamo-allatalanta/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
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 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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