Мэр Бергамо наградил «Аталанту» почетной городской медалью

«Аталанта» получила почетную медаль города Бергамо за победу в Лиге Европы, сообщает пресс-служба клуба.

Церемония награждения прошла во время внеочередной сессии городского совета. На ней присутствовал мэр Бергамо Джорджо Гори, а также тренерский штаб «Аталанты» и футболисты команды, включая российского полузащитника Алексея Миранчука. Отмечается, что медаль была вручена за повышение престижа Бергамо в Европе и мире.

23 мая «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» в финале Лиги Европы (3:0) и завоевала первый еврокубок в истории. 28-летний Миранчук в этом турнире провел 10 матчей, отдав 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.