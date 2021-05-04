В состав национальных команд на чемпионат Европы можно будет внести на трех футболистов больше.

УЕФА утвердил специальное правило об увеличении заявок сборных на Евро-2020 до 26 игроков. Цель — гарантировать проведение финального турнира без срывов во время пандемии COVID-19.

В союзе рассчитывают, что так снизят риск для сборных столкнуться с нехваткой футболистов из-за возможных положительных тестов в командах и последующих карантинных мер. Расширение заявки делается в виде исключения.

Вместе с тем сохраняется прежнее правило — на каждый матч можно будет заявить не более 23 игроков (соответственно, в запасе не более 12), включая трех вратарей.

Составы сборных на Евро-2020 должны быть объявлены до 1 июня 2021 года, после чего в них до стартового матча команды можно будет произвести неограниченное число замен при условии серьезных травм или болезней игроков с соответствующим медицинским подтверждением.

В УЕФА отдельно подчеркнули: футболисты с подтвержденным заражением коронавирусом или из близкого круга контакта с заболевшим, отправленные на изоляцию, относятся к числу серьезных случаев с возможностью замены по согласованию с союзом.

Новые правила также позволять заменить вратаря перед каждым матчем, если тот будет физически не готов принять участие в игре, даже при оставшемся одном или двух здоровых голкиперах команды.

При этом, если футболист будет исключен из заявки, то вернуть в нее по ходу турнира его уже нельзя.

Состав России на Евро-2020: версия «СЭ».

«СЭ» ранее представил свой вариант заявки сборной России на Евро-2020. После заключительных матчей клубного сезона по составу национальной команды еще будут споры: от трех вратарей до нападающих, вокруг завершивших международную карьеру и золотого актива с новым поколением молодежки. Увлекательную игру «Если бы Черчесовым был я...» можно оставить до середины мая. А сейчас вспомним, кто из футболистов оставался вне заявки на крупные турниры, начиная с самого успешного из них — чемпионата Европы-2008.

Состав России на Евро-2008.

Евро-2008: Денисов, Погребняк, Кержаков

Вне команды Гуса Хиддинка по ходу непростого цикла остались ее первый капитан, армеец Алдонин, и спартаковец Титов, легионеры Смертин, Измайлов и Будянский. Хиддинк не включил в заявку на Евро-2008 лучшего снайпера сборной в отборе Кержакова, который ради чемпионата Европы вернулся в Россию из «Севильи» и перешел в «Динамо». Из расширенного состава отцепили Павленко и Иванова, но последний вошел в заявку. В заключительном товарищеском матче перед турниром сломался лучший бомбардир победного для «Зенита» Кубка УЕФА Погребняк. Травмированный форвард уехал из команды с обидным подозрением в «симуляции».

Отдельная история связана с приглашением Денисова, не включенного в «список 25» перед финалом Кубка УЕФА с «Рейнджерс». Ассистент Хиддинка Александр Бородюк потом позвонил зенитовскому хавбеку и услышал в ответ: «Не приеду и все». Игрок через несколько дней все же встретился со штабом сборной, но на чемпионат в Австрию и Швейцарию не поехал.

Большие вопросы были по Аршавину, дисквалифицированному на два матча после удаления в Андорре. Только без яркого зенитовца представить ту сборную было сложно. Как теперь нельзя вспоминать бронзовую команду без Семака, который не участвовал в отборе и стал капитаном на Евро-2008, а также других ключевых игроков бронзовой команды от Акинфеева с Жирковым до Павлюченко.

Состав России на Евро-2012.

Евро-2012: Дзюба, Оздоев, Семак

Дик Адвокат перезапустил бронзовую гвардию после кошмара Марибора и нередко говорил об отсутствии новых игроков для основы сборной. Была отброшена кандидатура Семака, выпали из состава Янбаев и Сычев. Маленький Генерал не стал брать Торбинского, Билялетдинова, Быстрова и Самедова. На подстраховку голландец взял Дмитрия Комбарова, Шаронова и Граната, привлек Измайлова и Кокорина. Из-за травмы финальный турнир пропустил Василий Березуцкий. Последними из «списка 26» тренер отцепил хавбека «Локо» Оздоева с форвардом «Спартака» Дзюбой и позвал Набабкина.

Имя Дзюбы чаще других называли как эксперты, так и футболисты сборной. Спартаковец в переходном чемпионате выдал яркую весну, дотянулся до серебра с командой Валерия Карпина и через «СЭ» заявил о готовности потеснить нападающих основы сборной. «Я пока — львенок, но любой львенок со временем превращается в льва и становится лидером прайда. Выйти на поле и показать всем, что пришел не львенок, а настоящий лев? Это было бы идеально. И мне кажется, что я уже для этого созрел», — сказал 23-летний Дзюба перед объявлением окончательного состава. Мечту о Евро ему пришлось отложить.

Сборной в Польше после яркого старта и при всех ожиданиях не хватило свежести и пробивной мощи. И это стало настоящей и общей проблемой, когда Глушаков не слишком продуктивно заменил заболевшего Зырянова, а Аршавин, Дзагоев и компания уперлись в греческую стену.

Состав России на ЧМ-2014.

Чемпионат мира-2014: Широков, Дзюба, Аршавин

Фабио Капелло перезагрузил сборную после провала в Варшаве и до финального турнира в Бразилии методы итальянца многим нравились. В мае 2014-го тренер сначала назвал, а через четыре дня обновил «список 30» с игроками только из чемпионата России. В виртуальном составе промелькнул Погребняк из «Рединга» и появился приглашенный набирать форму с национальной командой Черышев, а в резерв отправились Анюков, Алексей Березуцкий, Газинский, Быстров и Дзюба. Форвард провел фееричный сезон в «Ростове», так что вопросами о нем мучали Капелло.

Перед вылетом из Москвы в Бразилию из состава выпал Широков, который из-за проблем с ахиллом весь подготовительный сбор работал индивидуально и затем отправился на операцию. Даже в расширенном списке не было экс-капитана Аршавина, на приглашении которого Капелло обжегся сразу после Евро-2012 — футболиста во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром в Москве освистывала публика. В сезоне перед ЧМ-2014 самый яркий форвард своего поколения вернулся из запаса «Арсенала» в «Зенит», но в национальной команде больше не сыграл.

Сборная провалилась в Бразилии и позже в полном составе попала в список подозреваемых на волне допингового скандала вокруг всего российского спорта. При этом в заявке было немало игроков с перспективой на ЧМ-2018 (просто сравните ожидания и реальность).

Состав России на Евро-2016.

Евро-2016: Жирков, Кержаков, Денисов / Дзагоев

Леонид Слуцкий красиво вытащил сборную в финальный турнир: чемпион из ЦСКА по ходу отбора заменил Капелло и был тренером-совместителем. Перед Евро-2016 была уверенность, что специалист собрал состав мечты. Никто уже не вспоминал про Аршавина — экс-капитан спокойно играл в Казахстане. Напрасно ждали кого-то из «Ростова» Курбана Бердыева и лучшего бомбардира в истории национальной команды Кержакова, который ради практики уезжал из «Зенита» в «Цюрих».

Главное удивление из 2016-го — сборная без Жиркова. Бывший пресс-атташе команды Илья Казаков и глава агентства Герман Ткаченко намекали: тренер и футболист разошлись после неудачного весеннего матча с Францией. Врач национальной команды Эдуард Безуглов при этом говорил: никакого конфликта он не видел, дело в травме (и даже привел в пример ситуацию с Широковым перед ЧМ-2014).

В сборной была многообещающая по именам связка «КоСмоДзю» — Кокорин, Смолов и Дзюба, крутые не только в так называемом тренажерном зале Широков, Глушаков и Мамаев. Причем Широков попал на Евро фактически на борту золотого самолета ЦСКА из Казани в Москву. Его включили в состав вместо Юсупова, который в итоге был довызван в Монако из отпуска, но совсем с другим настроением. Тогда, когда в товарищеском матче перед турниром сломался и не сдержал слез Денисов. Другая большая потеря в составе — после чемпионского рейса армейцев стало известно, что во Франции из-за травмы не сыграет Дзагоев.

Перед Евро-2016 Слуцкому пришлось пересобирать основную обойму с Шатовым, Головиным и натурализованный Нойштедтером. Все закончилось провалом и историей с перебрасыванием капитанской повязки до Акинфеева, скандалом с рассечением «блином» Мамаева и последующим полетом хавбека на джете в Монте-Карло на вечеринку в компании Кокорина.

Состав России на ЧМ-2018.

ЧМ-2018: Джикия / Васин / Кокорин, Глушаков / Комбаров, Денисов

Станислав Черчесов со сборной России подошел к домашнему чемпионату мира на фоне не лучшего Кубка конфедераций и неудач в так называемых контрольных матчах. Критики и недоверия было достаточно, тренер в такой атмосфере сумел сплотить и подвести команду к турниру. Так что результат заставил говорить больше о тех, кого взяли, хотя могли не позвать, а не о потерях.

Из-за травм ЧМ-2018 пропустили Джикия, Васин и Кокорин. Не дождались приглашения и остались в числе резервистов при объявлении расширенного «списка 28+7» Глушаков и Комбаров. В итоговую заявку не вошли Джанаев, Чалов, Ташаев, Нойштедтер и Рауш. Отдельно и шумно обсуждали тренерское решение об игноре Денисова, с которым у специалиста возникли разногласия в «Динамо» (никуда без истории про предложение поговорить в душевой).

После объявление расширенного состава в сборную приехал Игнашевич (уходил после Евро-2016, не думал возвращаться вместе с братьями Березуцкими, но в итоге сыграл в связке с Кутеповым). В России осуществил мечту об участии в ЧМ натурализованный бразилец Марио Фернандес. Домашний турнир стал мотивацией для Акинфеева (специально задержался в сборной до лета 2018-го, но никому об этом не говорил), Самедова и Жиркова. А также — конечно же — для Дзюбы. Перед ЧМ-2018 намного выше котировался лучший бомбардир РПЛ Смолов, а опальный форвард «Зенита» убедил Черчесова за полгода в тульском «Арсенале». В состоянии преодоления у него, как и у всей команды, появился нужный драйв.

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