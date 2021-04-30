Шунин и уравнение с четырьмя известными. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о том, какой может стать вратарская бригада нашей национальной команды на Евро-2020.

Информация пока еще не официальная — но все идет к тому, что в заявке сборных на Евро-2020 будет 26 футболистов, а не 23, как раньше. Это даст больше пространства для маневра тренерам, у команд станет меньше риска попасть в сложную ситуацию из-за ковида.

Если УЕФА действительно объявит о расширении составов, это вызовет вопросы, которые будут скорее техническими, чем актуальными, но ответы на них все равно хочется знать.

Как тренироваться, когда на поле окажутся 26 человек, а не 23? Как проводить двусторонки или игровые упражнения, если в заявке будет три вратаря и нечетное число полевых футболистов?

Сколько людей Станиславу Черчесову брать на сбор в Австрию, 26 или больше? Перед ЧМ-2018 там работали 28 игроков, в том числе четыре вратаря. Лишним в итоге оказался Сослан Джанаев. Парадокс, но три года спустя, на следующем крупном турнире, вратарская линия, вероятно, станет совершенно иной, чем на чемпионате мира. Мечта о возвращении Игоря Акинфеева в сборную так и осталась утопией. Владимир Габулов закончил карьеру, а Андрей Лунев — если отбросить контрольную встречу с «Чертаново» — после ноября 2018-го (когда Россия уступила Германии и Швеции с общим счетом 0:5) в воротах национальной команды не появлялся.

Кто станет нашим первым номером на Евро — тема сейчас все более актуальная. Ведь ситуация принципиально отличается от той, что наблюдалась осенью. Тогда Антон Шунин выглядел в воротах настолько уверенно, что, казалось, его время пришло надолго. Настолько, насколько это возможно для 33-летнего голкипера. Но сейчас расклады, кажется, поменялись.

Шунин

Во всех трех мартовских матчах ворота сборной защищал динамовец. Но уже первая игра, против Мальты, оставила вопросы. Голы, которые в начале весны забивали соперники, не стали результатом ошибок Шунина — по крайней мере грубых. Однако после каждого встречи почти во всех комментариях фигурировала формулировка «не выручил». Осенью Антон поймал кураж, возможно, это вообще лучший отрезок в его карьере, — и это проявлялось и в сборной тоже.

Сейчас этого нет. Как нет и опыта выступлений на крупном турнире. Это, впрочем, относится к каждому из нынешних кандидатов во вратари национальной команды. Но именно Шунин сегодня считается первым.

Дюпин

Казанец сделал невозможное, влившись в сборную с первого же дня первого сбора. По духу, по пониманию требований, по утверждению себя в коллективе Дюпин проявил себя так, что Черчесов, обычно дающий новичкам время на адаптацию, не скрывал удовлетворенного удивления вратарем «Рубина» даже в интервью. Про его одноклубника Самошникова такого, например, не скажешь.

С учетом того что Джанаев выбыл из-за травмы до конца сезона, шансы Дюпина попасть в заявку на Евро высоки. Участие в таком турнире в статусе третьего голкипера уже само по себе может считаться достаточной наградой для дебютанта команды. В 2014-м Капелло брал в этом качестве в Бразилию Рыжикова, Черчесов в 2018-м выбрал Габулова — зрелый исполнитель обычно готов работать на атмосферу в коллективе и не создает нервозности из-за ощущения завышенной конкуренции среди вратарей.

А вот Адвокат привез в Польшу третьим 25-летнего на тот момент Шунина, считая, что молодой в заявке предпочтительнее для будущего сборной.

Сафонов

Тогда здесь надо называть фамилию краснодарца. Он снова в строю, а «быки» вновь на подъеме — и шансы Сафонова, уже прошедшего, в отличие от Максименко, адаптацию в сборной, не менее высоки, чем у Дюпина. Главное, но — Матвей пока так и не провел ни одного матча в национальной команде.

Вероятно, на сбор в Австрию они поедут оба, и уже там Черчесов, Стауче и Ромащенко решат, кого включить в итоговый список. Представить, что среди 26 футболистов окажется четверо голкиперов, сложно. Еще один форвард в этой ситуации важнее.

Не исключено, что в Нойштифте возникнет ясность с более важным вопросом — кто в итоге начнет Евро в качестве основного вратаря.

Гильерме

Фантастический весенний рывок «Локомотива» совпал с уверенностью, которую обрел Гильерме. Ляпы и шероховатости, над которыми веселились болельщики других клубов, остались в 2020-м. В этом году натурализованному бразильцу забивал только «Сочи» — и то только по голу во встречах РПЛ и кубкового турнира. Все остальные матчи после Нового года он провел на ноль. Хватает у него «сухих» игр и в сборной — в Лиге наций.

Так Шунин или Гильерме?

22 мая сборная начинает сбор в Нойштифте. 12 июня старт на Евро против Бельгии.

В двух последних матчах против первого номера рейтинга ФИФА место в воротах национальной команды занимал Гильерме. Станет ли это фактором в пользу железнодорожника? Или выбор в пользу Шунина сделан, а Черчесов не из тех, кто меняет решения без повода?

Но самое важное даже не то, Шунин или Гильерме, Сафонов или Дюпин выйдут против бельгийцев, а то, кто из защитников и как будет противостоять Лукаку.

Куда более интересный вопрос.

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