История матчей до игры на Евро-2020.

Сборные России и Финляндии проведут второй матч группового турнира чемпионата Европы днем в среду, 16 июня. Россияне на старте крупно уступили Бельгии — 0:3 в Санкт-Петербурге с ошибками, травмами и дублем «не такого страшного и вовсе не машины» Лукаку у «боявшейся играть в первые минуты и ничем не удивившей» сборной — лидера рейтинга ФИФА. Финны неожиданно победили Данию — 1:0 в Копенгагене с единственным попаданием в створ после трагедии и спасения Кристиана Эриксена в конце первого тайма.

Первый матч между Россией и Финляндией состоялся на Олимпиаде-1912 в Стокгольме (1:2 в четвертьфинале 17 июня по старому стилю, это единственное поражение национальной команды от этого соперника более чем за век).

Советская сборная провела с финнами 13 матчей (8 побед, 5 ничьих, разность мячей — 39-10), в том числе — 10:0 в гостевом матче отбора ЧМ-58 в августе 1957-го и 10:2 в товарищеской встрече в Ереване в апреле 1978-го.

В новейшей истории национальной команды — по две выигранные встречи в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира.

Почти как с Сан-Марино

Чемпионат Европы-1996. Отборочный турнир

Голы: Кульков, 32 (0:1). Карпин, 39 (0:2). Радченко, 42 (0:3). Кульков, 49 (0:4). Колыванов, 67 (0:5). Колыванов, 69 (0:6).

Россия: Харин (Черчесов, 82), Ковтун, Онопко, Никифоров, Хлестов, Кульков, Цымбаларь, Карпин (Канчельскис, 61), Мостовой, Радченко (Кирьяков, 68), Колыванов.

16 августа 1995 года. Хельсинки. Олимпийский стадион. 14 210 зрителей.

Россия — Финляндия — 3:1 (1:1)

Голы: Радченко, 37 (1:0). Суоминен, 45 (1:1). Кульков, 55 (2:1). Кирьяков, 74 (3:1).

Россия: Черчесов, Мамедов (Добровольский, 46), Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Хлестов, Карпин (Канчельскис, 77), Кульков, Мостовой, Юран, Радченко (Кирьяков, 63).

15 ноября 1995 года. Москва. Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники». 5000 зрителей.

Команда Олега Романцева уверенно прошла цикл Евро-96 (только в Англии пропала в группе смерти и своих собственных разборках). В отборе россияне дважды сыграли вничью с шотландцами и победили других потенциальных конкурентов — греков и финнов.

В Хельсинки счет вполне мог повторить итог встречи России с Сан-Марино (7:0). В концовке редкий сэйв сделал вышедший на замену Черчесов. Кульков и Мостовой, Карпин и Колыванов, Радченко и Цымбаларь создали много проблем чужой обороне, но остались без седьмого гола.

Россияне гарантировали себе выход в финальный турнир до матча с финнами в Москве — последнего в отборе. Романцев снова задействовал знакомую обойму из нескольких «легионеров» и спартаковцев, которые той осенью двигались к рекорду из шести побед в Лиге чемпионов. В проходной игре Черчесов сделал несколько сэйвов и все-таки пропустил перед перерывом, а Радченко, Кульков и компания организовали три гола.

Главная финская звезда Литманен пропустил оба матча с россиянами. В августе форвард был только на рекламных щитах в Хельсинки и не сыграл из-за травмы, в ноябре получил время на отдых и не приехал в Москву.

Проход Андрея Аршавина в матче Россия — Финляндия (3:0) 15 октября 2008 года в Москве. Фото Алексей Иванов, —

Шедевры Аршавина и Зырянова

Чемпионат мира-2010. Отборочный турнир

Голы: Пасанен, 23 — в свои ворота (1:0). Лампи, 65 — в свои ворота (2:0). Аршавин, 88 (3:0).

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Зырянов, Семак, Денисов, Семшов, Аршавин (Дзагоев, 90+2), Погребняк (Саенко, 60).

Финляндия: Яскеляйнен, Лампи, Хююпя, Тихинен, Пасанен, Колькка, Хейккинен, Р. Еременко (Тайнио, 66), Вяйрюнен (Ройха, 68), Шелунд (Литманен, 84), Форссель.

15 октября 2008 года. Москва. Стадион «Локомотив». 28 500 зрителей.

Голы: Кержаков, 27 (0:1). Кержаков, 53 (0:2). Зырянов, 71 (0:3).

Финляндия: Яскеляйнен, Пасанен, Тихинен, Хююпя, Каллио (Мойсандер, 54), Юханссон, Хейккинен, Р. Еременко, А. Еременко (Колькка, 61), Литманен (Тайнио, 69), Форсселль.

Россия: Акинфеев, В. Березуцкий, Колодин, Игнашевич, Жирков, Быстров (Семак, 77), Денисов, Семшов, Зырянов, Аршавин, Кержаков (Павлюченко, 67).

10 июня 2009 года. Хельсинки. Олимпийский стадион. 40 000 зрителей.

Команда Гуса Хиддинка качественно провела цикл после Евро-2008, но осталась без чемпионата мира-2010. Дважды проиграв Германии, россияне попали в «стыках» на Словению. До злополучного Марибора сборники красиво разбирались с соперниками уровня крепкой Финляндии.

В Москве бронзовые призеры чемпионата Европы приняли финнов сразу после эмоционального матча с Германией в Дортмунде (1:2), в котором вполне могли рассчитывать на большее. Помучившись в начале встречи на «Локомотиве», россияне заставили соперника ошибаться и прибавляли после голов в середине каждого из таймов — оба мяча гости отправили в ворота Яскеляйнена сами. В концовке Аршавин выдал эффектный проход и обставил чужую оборону с Хююпя и вратарем.

В Хельсинки россияне сыграли ровно через год после старта Евро-2008. Аршавин получил капитанскую повязку через полтора года после удаления в Андорре, после такой же паузы в состав вернулся Кержаков. Лучший снайпер отбора чемпионата Европы отличился в каждом из таймов с помощью Аршавина и Быстрова. Третий гол сборной и в этой игре был признан шедевром: Зырянов завершил быстрый отрыв и эффектно разобрался с Яскеляйненом. В минус пошло файер-шоу с петардами на гостевых секторах от мощного десанта из России.

Финнам не помогли ни свои трибуны, ни Литманен, ни братья Еременко. Итог от Гуса Хиддинка: «Эта команда способна играть в потрясающий футбол, не правда ли?» Почти полтора года после лета 2008-го было именно так.

Теперь Россия и Финляндия впервые сыграют на крупном турнире. Место действия — Санкт-Петербург, расклад: разыскивается победа.

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