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Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:05
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Сборная России начала чемпионат Европы с крупного поражения в Санкт-Петербурге

Чемпионат Европы. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)
Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0).
Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку.
Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Силва Пинейру (Португалия), Мартинес Мунуэра (Испания).
12 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Кристиан Эриксен в&nbsp;сознании на&nbsp;носилках покидает поле.Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

Россия долго ждала матча с бельгийцами, но за два часа до стартового свистка стало не до него. Весь мир замер возле экранов и принялся обновлять ленты соцсетей в надежде увидеть хорошие новости о Кристиане Эриксене. Вскоре (хотя в тот момент время как будто остановилось) по интернету разлетелась фотография датчанина, где он был уже в сознании, а в УЕФА подтвердили, что Бельгия и Россия начнут свой матч, как и было запланировано.

Состав сборной России был предсказуемым. Дискутировать можно было, пожалуй, только по паре позиций: в итоге слева в защите вышел Жирков, а самую вакантную позицию в средней линии занял Кузяев. А вот как расположились игроки на поле это куда интереснее. Кажется, все без исключения были уверены, что Черчесов сыграет с тремя центральными защитниками, как это было в последних контрольных матчах, в одном из которых в обороне наигрывался опорник Баринов. В итоге он неожиданно вышел на своей привычной позиции, а за ним расположилась пара Джикия Семенов.

Первые минуты матча получились даже обнадеживающими: сборная не прижалась к воротам, пыталась лезть вперед. Бельгийцы не спешили включаться в игру, практически не атаковали, но все равно забили очень легко. И нелепо: пошел простой заброс вперед на Лукаку, который был в очевидном офсайде, Семенов допустил жуткую ошибку в приеме, легализовав положение бельгийского форварда, который с удовольствием принял такой подарок. Болельщики по всей России в этот момент воспроизвели знаменитую сцену из «Особенностей национальной охоты«...

Бельгия&nbsp;&mdash; Россия.Россия проиграла Бельгии на старте Евро-2020. Большой онлайн

Сборная России не хотела сидеть в обороне. Показательна в этом плане вынужденная замена Кузяева, который столкнулся с соперником в верховой борьбе. И вышел вместо него Черышев — максимально атакующий полузащитник. Впрочем, завязать что-то впереди все равно не получалось, из обороны команда выходила с большим скрипом. А вот бельгийцам все давалось слишком просто: последовала неприятная для Шунина подача, а за ней добивание от Менье. Три подачи на ворота сборной России вылились в два гола и один опасный момент. Бельгийцы фактически решили игру, и сделали они это ну очень легко. Было обидно, но чувства несправедливости не возникло.

Вряд ли можно было рассчитывать на спасение матча, и реальная задача выглядела просто не развалиться. Разница мячей при формуле этого турнира может сыграть очень важную роль.

В перерыве Черчесов заменил Баринова на Дивеева, и сборная перешла на ожидаемую схему с тремя центральными. Риск себя не оправдал, эффект неожиданности не сработал. Сборная России пыталась что-то создать, зацепиться за эту игру, но бельгийцы после перерыва оборонялись так же легко и эффективно, как и атаковали в первой половине.

Глядя на сборную Бельгии, было ощущение, что для них это просто первый матч из семи на этом турнире, и все самое важное и интересное впереди. У сборной России в общем-то тоже, но решающие игры начнутся уже со следующего тура. Было бы неплохо подойти к матчам с Финляндией и Данией с разницей мячей 0-2, но в самом конце Лукаку отправил третий мяч в ворота Шунина. И снова не показалось, что это стоило бельгийцам каких-то усилий.

В играх с настолько более сильным соперником нужно чудо. Чуда не произошло, поэтому оценивать сборную нужно по более приземленным параметрам старанию, самоотдаче. Здесь, наверное, вопросов нет. Что поделать, если у них Лукаку, а у нас Семенов.

Бельгия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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