Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Сборная России начала чемпионат Европы с крупного поражения в Санкт - Петербурге

Чемпионат Европы. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку.

Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Силва Пинейру (Португалия), Мартинес Мунуэра (Испания).

12 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Россия долго ждала матча с бельгийцами, но за два часа до стартового свистка стало не до него. Весь мир замер возле экранов и принялся обновлять ленты соцсетей в надежде увидеть хорошие новости о Кристиане Эриксене. Вскоре (хотя в тот момент время как будто остановилось) по интернету разлетелась фотография датчанина, где он был уже в сознании, а в УЕФА подтвердили, что Бельгия и Россия начнут свой матч, как и было запланировано.

Состав сборной России был предсказуемым. Дискутировать можно было, пожалуй, только по паре позиций: в итоге слева в защите вышел Жирков, а самую вакантную позицию в средней линии занял Кузяев. А вот как расположились игроки на поле — это куда интереснее. Кажется, все без исключения были уверены, что Черчесов сыграет с тремя центральными защитниками, как это было в последних контрольных матчах, в одном из которых в обороне наигрывался опорник Баринов. В итоге он неожиданно вышел на своей привычной позиции, а за ним расположилась пара Джикия — Семенов.

Первые минуты матча получились даже обнадеживающими: сборная не прижалась к воротам, пыталась лезть вперед. Бельгийцы не спешили включаться в игру, практически не атаковали, но все равно забили очень легко. И нелепо: пошел простой заброс вперед на Лукаку, который был в очевидном офсайде, Семенов допустил жуткую ошибку в приеме, легализовав положение бельгийского форварда, который с удовольствием принял такой подарок. Болельщики по всей России в этот момент воспроизвели знаменитую сцену из «Особенностей национальной охоты«...

Сборная России не хотела сидеть в обороне. Показательна в этом плане вынужденная замена Кузяева, который столкнулся с соперником в верховой борьбе. И вышел вместо него Черышев — максимально атакующий полузащитник. Впрочем, завязать что-то впереди все равно не получалось, из обороны команда выходила с большим скрипом. А вот бельгийцам все давалось слишком просто: последовала неприятная для Шунина подача, а за ней добивание от Менье. Три подачи на ворота сборной России вылились в два гола и один опасный момент. Бельгийцы фактически решили игру, и сделали они это ну очень легко. Было обидно, но чувства несправедливости не возникло.

Вряд ли можно было рассчитывать на спасение матча, и реальная задача выглядела просто — не развалиться. Разница мячей при формуле этого турнира может сыграть очень важную роль.

В перерыве Черчесов заменил Баринова на Дивеева, и сборная перешла на ожидаемую схему с тремя центральными. Риск себя не оправдал, эффект неожиданности не сработал. Сборная России пыталась что-то создать, зацепиться за эту игру, но бельгийцы после перерыва оборонялись так же легко и эффективно, как и атаковали в первой половине.

Глядя на сборную Бельгии, было ощущение, что для них это просто первый матч из семи на этом турнире, и все самое важное и интересное впереди. У сборной России в общем-то тоже, но решающие игры начнутся уже со следующего тура. Было бы неплохо подойти к матчам с Финляндией и Данией с разницей мячей 0-2, но в самом конце Лукаку отправил третий мяч в ворота Шунина. И снова не показалось, что это стоило бельгийцам каких-то усилий.

В играх с настолько более сильным соперником нужно чудо. Чуда не произошло, поэтому оценивать сборную нужно по более приземленным параметрам — старанию, самоотдаче. Здесь, наверное, вопросов нет. Что поделать, если у них Лукаку, а у нас Семенов.