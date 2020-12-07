«Пусть «Аякс» называют русским «Спартаком». Помните, как красно-белые одержали шесть побед в Лиге чемпионов?

25 лет назад, 6 декабря 1995 года, красно-белые, обыграв на выезде «Легию» (1:0), показали стопроцентный результат в групповом турнире ЛЧ. Вспоминаем, как это было.

Команда Олега Романцева попала в один квартет с английским «Блэкберном», норвежским «Русенборгом» и польской «Легией». Накануне турнира москвичи солидно укрепили состав. В команду вернулись Станислав Черчесов, Василий Кульков, Валерий Шмаров, перешел форвард сборной Сергей Юран.

— Спартак-1995, прежде всего, отличается характером, — рассуждал Романцев в конце того сезона. — С приходом закаленных в европейских баталиях Шмарова, Кулькова, Юрана, Черчесова боевой дух команды значительно вырос. Прежде он проявлялся нечасто. В большинстве европейских чемпионатов игроки бьются все 90 минут, невзирая на результат. Наши же команды, пропустив два мяча, сдаются. Я рад, что с нынешним «Спартаком» этого не случилось, и потому он приобрел солидность на международной арене.

«Блэкбернскому бульдогу будет трудно догнать русскую борзую»

В 1-м туре красно-белым предстояло сыграть на выезде с чемпионом Англии. При этом «Блэкберн» не считался явным фаворитом. Накануне матча Виктор Онопко справедливо заметил, что для «Спартака» это уже третья Лига чемпионов, тогда как соперник дебютирует в турнире. В свою очередь, Guardian писал, что «блэкбернскому бульдогу будет очень тяжело догнать набравшую ход русскую борзую».

«Спартак» не стал избирать сугубо оборонительный вариант. Уже в дебюте встречи на атаки англичан москвичи ответили мощными, хотя и неточными выстрелами Хлестова и Никифорова. К середине тайма «Блэкберн» усилил давление на ворота гостей. Если бы не великолепная игра Черчесова, Рипли и Ньюэлл могли убить интригу в матче еще до перерыва. Ширер бил головой из убойной позиции, но, на счастье гостей, не попал в створ.

На 40-й минуте англичане подавали очередной угловой. Никифоров вынес мяч из штрафной. Тот попал сначала к Пятницкому, потом оказался у Хлестова, который в тот вечер играл без ошибок. «Барези», как прозвали Дмитрия в «Спартаке», мгновенно отдал пас налево Шмарову, а тот, столь же быстро оценив ситуацию, ювелирно сделал заброс на Юрана, который уже рванул в сторону ворот «Блэкберна». Форвард пробежал чуть ли не полполя с висевшим на плечах защитником, которому на выручку зачем-то побежал голкипер хозяев. Юран наказал его за эту оплошность, отправив мяч по дуге впритирку со штангой — 1:0!

— Мне кажется, наш голкипер ошибся, — заметил после игры Ширер. — В той ситуации лучшим решением было бы остаться в воротах. Но после драки кулаками не машут...

— Наверное, я забил в типичной для себя манере, — рассуждал Юран, который перед матчем с англичанами две недели безвылазно провел на базе, чтобы побыстрее набрать форму. — Но у меня ничего бы не получилось, если бы тренеры не смогли настроить команду должным образом. Ребята готовы были землю грызть — только бы победить! После распада Союза многие утверждали, что в России слабый футбол. Я рад, что сегодня мы лишний раз опровергли пессимистов.

Нельзя сказать, что Ширер и компания доминировали на поле после перерыва. Хотя в одном эпизоде Черчесову вновь пришлось продемонстрировать чудеса реакции. Но в целом почти на каждый выпад англичан «Спартак» отвечал своим. Очень здорово смотрелся на правом фланге Тихонов, которого Романцев перевел из нападения в среднюю линию.

— Он не только бежит вперед, но и всегда отрабатывает назад, — в одном из интервью объяснял свое тактическое решение Олег Иванович. — Не случайно именно Тихонов выручал команду в этом сезоне, выбивая мячи из пустых ворот. К тому же у него хорошие нацеленные фланговые передачи. Например, в сборной в связи с этим у меня даже состоялся разговор с Карпиным, который привык в «Реал Сосьедад» навешивать больше наудачу. В пример ему я приводил Тихонова.

В тот сентябрьский вечер Андрей раз за разом проходил опекунов. На 80-й минуте он уложил справа двух защитников и, ворвавшись в штрафную, выкатил пас-конфетку своему тезке Пятницкому. Перед тем была как минимум половина пустых ворот, но он послал мяч выше цели. Сильное впечатление произвел на публику Цымбаларь, который значительно превосходил хозяев в технике и дриблинге. В одном эпизоде Илья, словно издеваясь над англичанами, прошел из левого угла поля поперек почти всей штрафной, пока кто-то из защитников не выбил у него мяч.

Финальный штурм «Блэкберна» ни к чему не привел. В целом спартаковским защитникам удалось нейтрализовать атаку британцев. Хлестов ни разу по ходу встречи не дал переиграть себя Ширеру, а Мамедов предельно жестко и эффективно действовал против Ле Со.

— «Спартак» оказался сильнее и победил заслуженно, — признал главный тренер англичан Рэй Уилкинс. — На протяжении всего матча чувствовалось, что у московских футболистов есть опыт выступлений в таких турнирах, тогда как «Блэкберн, дебютировавший в Лиге, не выдержал нервного напряжения.

Несмотря на великолепный результат в гостях, Романцев указал своей команде на недостатки:

— В центре поля совершали много несвойственных им ошибок. К тому же не всегда верно выбирали направление атаки и попадали в ситуацию, когда соперник имел в обороне численное преимущество. Я просил на установке быстро переводить мяч с фланга на фланг. Увы, это происходило редко...

— Перед отъездом в Англию настроение в команде было такое, будто перед выбором стоим — жизнь или смерть! — вспоминал Цымбаларь.

— Ну это вы слишком...

— Ничего не слишком! Разве вы не видели, как сражались в Блэкберне ребята? Онопко по голове получил, Мамедову в кровь нос разбили, Юрана нещадно били по ногам. Да что там футболисты — даже Сергеичу, врачу нашему (Юрию Василькову. — Прим. В.А.), и тому по первое число досталось. Его резервный судья так в спину толкнул, что он на газоне оказался. Правда, сундучок свой с медикаментами из рук не выпустил.

«Когда пришел в «Спартак», скептики говорили: Юран — толстый, зачем он нужен?!»

— Матчи команд из соцлагеря между собой всегда носили принципиальный, упорный характер. Думаю, нас ждет тяжелая встреча с «Легией», — говорил Онопко за день до игры с поляками во 2-м туре.

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Впрочем, в начале встречи сложилось ощущение, что москвичи довольно легко наберут три очка. Юран так затерзал оборону, что защитники в итоге завалили таранного форварда в своей штрафной. Арбитр указал на «точку», а Никифоров не оставил шансов Щесны.

— Пенальти не было. Беднарж встретил русского нападающего чисто, в рамках правил. Отбить удар Никифорова нереально. Этот злополучный гол сломал нам игру, — утверждал голкипер гостей.

Чуть позже Юран загубил верный выход один на один, пробив во вратаря. Однако исправился сразу после перерыва. Получив отличный пас от Пятницкого, нападающий с 14 метров выстрелил в дальнюю «девятку» — 2:0.

— Когда я пришел в «Спартак», некоторые скептически замечали: да Юран толстый, зачем он нужен? По-моему, я убедил критиков, что они были не правы, — говорил форвард.

Красно-белые едва не растеряли комфортное преимущество, дважды проиграв верховую борьбу после угловых «Легии» в конце матча. В первом случае Южвяк сократил разницу в счете. А во втором хозяев спас Тихонов, вынесший мяч с линии ворот.

«Обалдели, что ли?! Мы же рыбакам, лыжникам проигрываем!»

Тренер «Русенборга» Бьорн Хансен специально прилетал в Москву, чтобы воочию понаблюдать за игрой «Спартака» в матче с «КАМАЗом» (2:0).

— Думаю, мне удалось собрать полезную информацию, — делился он своими впечатлениями с корреспондентом «СЭ». — Среди тех, кто обратил на себя внимание, — Цымбаларь. Отличный игрок, но с ленцой. И большой актер по части падений. Я также вновь убедился, что Онопко прекрасно играет головой и делает выверенные передачи партнерам. Еще понравился в роли диспетчера Кульков.

По всей видимости, Хансен неплохо изучил «Спартак». Первый тайм матча в Тронхейме остался за норвежцами. Первая же атака «Русенборга» завершилась голом в ворота Черчесова. Причем начал ее... Кульков, отдав неточную передачу Онопко. Последовал перехват, навес в направлении дальней штанги, где Леккен при попустительстве Хлестова вколотил мяч в сетку.

А в концовке тайма уже ошибся Пятницкий, потеряв мяч у правой бровки. Норвежцы быстро вывели на выгодную позицию своего бомбардира Браттбакка, который на противоходе обманул Онопко и поразил нижний угол ворот москвичей.

— «Горели» мы тогда 0:2, — рассказывал Юран в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому. — А для меня это просто нонсенс! Понимаю еще, если бы против нас тогда играл «Милан». А тут... Нет, мы с уважением относились к сопернику. Но как можно было уступать с таким счетом? В голове не укладывалось! И я не сдержался, закипел. А когда увидел, что некоторые футболисты в раздевалке опустили головы, перешел на крик. Страшно было на это смотреть: «Вы чего, обалдели, что ли? Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?! Ну они два забили, а мы выйдем и три положим». В этот момент Романцев сказал Ярцеву: «Жора, пойдем отсюда, Юран сам разберется».

В перерыве Пятницкого заменил Аленичев, а на 58-й минуте Шмаров уступил место на поле Кечинову. Эти решения Романцева и перевернули ход встречи.

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Кечинов начал первую голевую атаку красно-белых, отдав передачу Юрану, который, в свою очередь, вывел Аленичева один на один с голкипером — 1:2.

— Это было мое первое касание мяча, — вспоминал Валерий. — Сыграл в «стенку» с Юраном. Дальше — классный пас на Аленичева и гол.

— Думаю, я вписался неплохо, быстро понял свою задачу, — заметил Аленичев. — Ну а когда на поле появился Кечинов, образовалась наша связка. Вместе мы играть и любим, и умеем.

Дальше наступил черед Никифорова. Юрий совершил рейд от центрального круга к чужой штрафной, проскочил в коридор между двумя норвежцами, обыгрался с Юраном и в борьбе с защитником протолкнул мяч в сетку — 2:2.

Перешедший на левый фланг Тихонов (справа теперь действовал Аленичев) раз за разом создавал неприятности норвежцам. В одной из атак Андрей отпасовал в центр на Кечинова, который сотворил маленький шедевр. Оставив не удел трех защитников, 21-летний футболист ворвался в штрафную, на паузе уложил на газон голкипера и пробил по пустым воротам. Пытавшийся отбить мяч Иверсен ситуацию не спас — 2:3.

Через семь минут, к гордости своего отца, который прилетел в Норвегию, Кечинов оформил дубль и снял вопросы о победителе — 2:4.

— Мы давно ждали от него такого футбола, который он показал сегодня, — сказал Романцев. — Случайно так не исполнишь. Только вот ниже своего уровня Кечинову опускаться никак нельзя.

— Почему вы выпустили Аленичева сразу после перерыва?

— Мы держали вариант с использованием Дмитрия на правом фланге. Он хорошо проявил себя на последних тренировках. Такой легкий и быстрый игрок, как он, на вязком и скользком поле должен был усилить атаку.

— С чем связываете три победы в трех матчах ЛЧ? - спросили Цымбаларя после финального свистка.

— Тут несколько причин. Когда мы поняли, что за чемпионство бороться бесполезно, то все мысли были уже о Лиге чемпионов. Нам психологически стало полегче. А какие опытные игроки к нам пришли: Кульков, Юран, Шмаров! А Черчесов?! Сколько раз он выручал нас в Блэкберне. И уверенность от него пошла. В Англии, быть может, и родилась новая команда.

«Очень расстроился, когда пропустили при счете 4:0»

В чемпионате России-1995 «Спартак» завоевал лишь бронзу. Однако Романцев никоим образом не показывал своего разочарования.

— Если выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов, то это будет самый успешный сезон в истории команды, — подчеркнул тренер красно-белых.

— Даже несмотря на относительные неудачи во внутреннем чемпионате?

— Они нас мало волнуют. Три, четыре, пять раз выиграть первенство — это, наверное, для любого человека не очень интересно. Иное дело — добиться чего-то впервые.

Для выхода в четвертьфинал ЛЧ красно-белым оставалось набрать всего одно очко. Они перевыполнили план с лихвой.

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В «Лужниках» «Спартак» уничтожил «Русенборг». Все было решено к 20-й минуте после голов Шмарова, Юрана и Цымбаларя — 3:0. Особенно красивым получился третий. В середине тайма Юран показал, что умеет действовать еще и как заправский защитник. В подкате выцарапал мяч у соперника, откинул его назад Цымбаларю, а тот так его закрутил, что мяч через голову растерявшегося голкипера норвежцев влетел в ворота. Блеск! После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

— 4:1 — отличный результат. Но по такой игре счет мог быть и 6:0, и 7:0. Нет ли из-за этого какой-то неудовлетворенности? — спросили Онопко после матча.

— Это наша головная боль. Мы много создаем моментов, но используем далеко не все... Об этом нам каждый раз напоминает Олег Иванович на установке. Я, например, очень расстроился, когда мы пропустили мяч на последних секундах.

— Романцев в перерыве не посоветовал поберечь силы?

— Наоборот. Призвал не сбавлять обороты.

Юран, великолепно отыгравший очередной матч в Лиге чемпионов, подтвердил опасения болельщиков красно-белых о том, что зимой он, скорее всего, покинет «Спартак»:

— Что поделать... Это жизнь. Век футболиста короток. Я бы с удовольствием остался и здесь, если бы «Спартак» имел возможность платить такие же деньги, как платят в западных клубах. (Позже форвард пояснил, что так и не дождался от московского клуба двухкомнатной квартиры, которую ему обещали. — Прим. В.А.)

— Правда, что вами заинтересовался английский «Арсенал»?

— Вы, как всегда, хорошо информированы. Да, у меня есть предложение из этого клуба. (Однако зимой Юран вместе с Кульковым отправится в более скромную команду — «Миллуолл». — Прим. В.А.)

— Вы стали своеобразным счастливым талисманом для «Спартака». В каждом матче ЛЧ либо забиваете, либо отдаете. А есть ли у вас какие-то приметы?

— Раньше я к этому проще относился. А тут Георгий Ярцев накануне матча с «Блэкберном» посоветовал мне отказаться от привычной цифры 9 на футболке и надеть майку с перевернутой «девяткой» — 6. И знаете — покатило! Тут не хочешь верить — поверишь. В общем, спасибо Ярцеву.

«А почему «Спартак» не может выиграть Лигу чемпионов? Хватит бояться «Ювентуса» и «Боруссию»

Матч с «Блэкберном» уже не имел никакого турнирного значения. Красно-белые вышли в плей-офф, англичане же потеряли все шансы попасть в четвертьфинал.

— Спартаковские защитники хорошо физически подготовлены и быстры, — говорил перед встречей в «Лужниках» Алан Ширер. — Считаю, однако, их можно озадачить с помощью нашего главного оружия — острых фланговых проходов и навесов. Намерены играть на победу.

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Ширер получил неожиданный подарок от Никифорова на 5-й минуте встречи, но оказался к нему не готов, упустив нужный момент для удара из очень выгодной позиции. Сбив стартовый натиск гостей, «Спартак» постепенно перехватил инициативу и в итоге довел дело до гола. Цымбаларь отличной передачей нашел Аленичева на входе в штрафную. Дмитрий, опередив двух опекунов, поразил цель — 1:0.

После перерыва игра шла уже в одни ворота. Англичане почти не касались мяча. Никифоров вновь вспомнил, что когда-то действовал на позиции форварда, совершил проход по левому флангу, обыгрался с Аленичевым и мощно пробил в ближний угол — 2:0. Тем самым Юрий вписал свое имя в историю «Спартака»: он стал автором 200-го гола, который московский клуб забил за время участия в еврокубках с сезона-1966/67. А первым в этом списке стоит живая легенда «Локомотива» Юрий Семин.

Красно-белые взвинтили какие-то сумасшедшие скорости. Гости просто-напросто не успевали за москвичами, психовали, перекладывали вину друг на друга. Еще в первом тайме прямо на поле произошла стычка между Бетти и Ле Со.

— Я впервые видел, чтобы футболисты одной команды выясняли отношения на кулаках, — не мог скрыть своего удивления Романцев. — Мы очень волновались за результат. Но после этой стычки понял, что «Спартак» победит.

Третий гол в исполнении Мамедова, забитый в фирменном стиле команды Романцева, полностью вытекал из логики матча.

— Во втором тайме англичане выглядели просто беспомощными, — констатировал Юран.

— Сейчас стали говорить, что «Спартак» способен выиграть чуть ли не Лигу чемпионов.

— А почему бы и нет? Мы что, хуже других? Хватит испытывать робость перед «великими». Играть можно и с «Ювентусом», и с «Боруссией», и с «Аяксом».

— Вам приятно, что «Спартак» называют русским «Аяксом»?

— Да. Но было бы еще лучше, если бы «Аякс» стали называть русским «Спартаком».

Аленичев осторожнее высказался по поводу шансов красно-белых выиграть турнир:

— В Лиге чемпионов есть два бесспорных лидера — «Аякс» и «Ювентус». И я уже давно говорил, что именно эти две команды разыграют финал. Но это не значит, что «Спартак» заранее сдался. Конечно, я не мог предположить, что мы одержим пять побед в пяти матчах. Ведь даже те же туринцы и амстердамцы не смогли пройти групповой турнир без потерь.

В последнем туре против «Легии» будем играть за свой престиж, за деньги, которые платят за победу, за рекордный показатель. Нас долго еще не забудут, если мы покажем стопроцентный результат.

«Сейчас это лучшая команда Европы»

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Но проблема заключалась в том, что спартаковцы остались без игровой практики, тренировались фактически на снегу в Тарасовке. Это, по всей видимости, и сказалось в дебюте матча в Варшаве. Поляки могли отправить гостей даже не в нокдаун — в настоящий нокаут. На 5-й минуте Подброжны с двух метров зарядил выше цели. Чуть позже Кухарски, обыграв двух защитников и Черчесова, не попал в пустые ворота.

Красно-белые пришли в себя только к середине тайма, Цымбаларь даже открыл счет, но арбитр зафиксировал офсайд у Шмарова, который находился в стороне. Впрочем, москвичи все же забили гол в раздевалку. Мамедов отдал пас Кечинову, тот, обыграв поляка на правом фланге, пяткой сделал передачу Аленичеву. Полузащитник переадресовал ее Шмарову, который в одно касание вернул мяч Мамедову. Последовал удар в дальний угол — 0:1.

— Мне оставалось только забить, ведь до ворот оставались считаные метры, — рассказывал Рамиз после финального свистка. — Но мяч, как нарочно, попал под «чужую» левую ногу. У меня ведь левая, как у Цымбаларя правая.

— И «Блэкберну» вы тоже забили в угол.

— Тогда пришлось тяжелее. Там нужно было попасть в дальний угол. У меня вообще в каждой игре бывает три-четыре момента. Но больше одного использовать не удается.

После перерыва хозяева выглядели поострее. Черчесов вытащил сложный мяч из-из под перекладины. У гостей выделялся Цымбаларь, пару раз за счет своего классного дриблинга накрутив троих поляков. До финального свистка счет так и не поменялся.

— «Спартак» на сегодня лучшая команды Европы, — признал главный тренер «Легии» Павел Янас. — Меня воодушевляет, что с этим клубом ранга «Ювентуса» и «Аякса» мы в двух матчах сыграли почти на равных.

В свою очередь, Романцев на пресс-конференции сделал сенсационное заявление о своем уходе из «Спартака» — он решил сосредоточиться на работе в сборной России, которой в следующем году предстояло выступление на чемпионате Европы в Англии:

— Это был прощальный подарок, преподнесенный мне «Спартаком». Я счастлив. Считаю, что футболисты, завершившие сезон месяц назад, не проводившие специальной подготовки к матчу с «Легией», проявили максимум морально-волевых качеств. Наша команда подтвердила тот факт, что в России появился клуб, вышедший на хороший профессиональный уровень. Конечно, «Легия» — физически крепкая и жесткая команда. Но «Спартак» поумнее, и головы у наших игроков посветлее. Мы двигались в два раза меньше, чем поляки, зато мяч у них постоянно двигался от одного футболиста к другому. Да так быстро, что порой соперники не успевали шеи крутить.

— Если бы вам до начала турнира сказали, что «Спартак» выиграет шесть матчей из шести, что бы вы ответили?

— Сказал бы примерно так: вы что, надо мной издеваетесь?!

«Это было самое думающее поколение в моей команде»

— Вы еще не занимались подсчетами возможных соперников в четвертьфинале? — спросили Цымбаларя после домашней победы над «Блэкберном».

— А зачем? В своем нынешнем составе, думаю, «Спартак» способен обыграть любую команду.

Но в четвертьфинале уже без Онопко, Юрана, Кулькова и Черчесова и не без спорных судейских решений команда Георгия Ярцева не пройдет «Нант»...

— В 1995 году мы впервые за несколько лет не выиграли чемпионат России, зато удачно выступили в Лиге чемпионов, — вспоминает Романцев в своей книге «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Поколение, которое победило в шести матчах из шести в том групповом турнире, оно, наверное, самое думающее в истории моего «Спартака». Ребята все были незакомплексованные. Им всем разрешалось импровизировать. Некоторые вещи, которые они делали на поле, меня поражали!