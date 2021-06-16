Чемпионы мира готовы выиграть и Евро. А Германия будет трястись перед матчем с Португалией

Несмотря на победу с минимальным счетом (1:0), Франция не оставила шансов бундестим.

Евро-2020. Группа F

Франция — Германия — 1:0 (1:0)

Гол: Хуммельс, 20 — в свои ворота.

Франция: Ллорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандез, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо (Дембеле, 90+4), Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе.

Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Эмре Джан, 88), Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс (Фолланд, 88), Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Предупреждение: Киммих, 7.

Судьи: Дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания).

15 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 13000 зрителей.

Вывеска Франция — Германия была вполне достойна финала. Чемпион мира-2018 против чемпиона мира-2014. Да, пусть немецкая сборная на некотором спаде, но всем хорошо известно какие это турнирные бойцы — семь титулов лучших на планете и континенте.

И с поражения на Евро бундестим еще не начинала — семь побед при пяти ничьих. Ближе всего к проигрышу она оказалась в 1992-м в матче с СНГ, но Хесслер за считанные секунды до финального свистка забил со штрафного Харину.

Да и Йоахиму Леву хочется, конечно, на мажорной ноте расстаться с национальной командой после 15 лет работы — сразу после окончания Евро его сменит бывший ассистент в сборной Ханси Флик, роскошно тренировавший недавно «Баварию».

Франция — явный фаворит Евро-2020. К и без того несокрушимой команде с Вараном, Погба, Гризманном, Канте (!), Мбаппе (!!!) добавился еще и Бензема! Форвард «Реала», напомню, впервые получил приглашение после конфликта в 2015-м с Вальбуэна из-за интимного видео полузащитника, выступавшего тогда за «Динамо». Команда мечты. Как ее сокрушить?

Первым на прочность проверяли немцы. У них-то слабых мест, в отличие от «Трехцветных», хватает. Даже учитывая возвращение Хуммельса и Мюллера, которых Лев списал после ЧМ-2018. Но после мартовского домашнего позорного поражения от Македонии тренер психанул и переобулся.

Теперь два ветерана в стартовом составе, а опасения вызывали другие позиции. Нет нормального правого защитника — туда Лев отрядил Киммиха. Однако в Германии уверены, что Йошуа куда нужнее на месте опорника. Там он и сцементирует, и команду за собой поведет. Тренерский же штаб выпускает Крооса и Гюндогана, слабых в отборе. Решить проблему можно было бы призывом правого защитника Баку из молодежки и смещением в центр Киммиха, однако Лев рассудил иначе. Не лучше дела и слева, где Госенс из «Аталанты» хорош впереди, но куда хуже сзади.

Третья проблема — отсутствие мощного нападающего. У Лева в атаке в центре выходит Гнабри (176 см). Альтернативы в лице Вернера и Фолланда — тоже не гренадеры типа Дзюбы, так что отсутствует план Б на случай взламывания насыщенной обороны.

Gnabry goes close ? Did you think it was in? #EURO2020 pic.twitter.com/JWRGyKTwMM — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

«А что мы будем делать, если станем проигрывать Франции 0:1? Маленькими форвардами низкий блок не пройдешь», — говорил мне один футбольный человек из Германии перед матчем.

Что ж, отвечать на заданный вопрос Леву пришлось, начиная с 20-й минуты. До этого для немцев все было вполне пристойно, но чуть французы включились, как оборона немцев не выдержала. Да, Хуммельс ошибся, поразив свои ворота, но это соперник вынудил: Погба шикарным пасом нашел Эрнандеса, а тот качественным прострелом на Мбаппе превратил опытного защитника в антигероя.

Will Germany find a goal? ???#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

Дальше французы словно играли в кошки-мышки. Не включая максимальных оборотов, они вполноги перекусывали атаки хозяев. Все попытки бундестим вскрыть «Трехцветных» проникающими передачами прочитывались и прерывались. Разве что Гюндогану удалось пробить из центра штрафной — неточно.

Немцы слишком себя уважают, чтобы терпеть вальяжность по отношению к себе. Минуте к 10-й второго тайма они по-настоящему завелись. Раз классом взять не получается — попробуем самоотдачей и неистовостью. Но этого сверхусилия хватило всего на десяток минут и пару моментов — у Гнабри и Госенса.

При этом Рабьо попал в штангу противоположных ворот, а Мбаппе забил божественный гол после крохотного офсайда. И до конца матча запомнились не атаки Германии, а рывок того же Мбаппе, когда он выглядел болидом «Формулы-1» на фоне «Жигулей» в исполнении стареющего Хуммельса. И еще первый за шесть лет гол Бензема за сборную, отмененный из-за еще одного положения «вне игры».

В итоге Франция подтвердила статус фаворита Евро. А Германии впервые уступила в стартовом матче Евро. Теперь ей придется трястись перед встречей с Португалией — там поражение смерти подобно.