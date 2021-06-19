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«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 12:45
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Разбираем ситуацию вокруг допуска россиян на матч в Копенгагене.
Россия — Дания
Российских болельщиков не&nbsp;пустят в&nbsp;Данию.Дания не пускает российских болельщиков. Сумеет ли помочь УЕФА?

С чего все началось

В начале июня стало известно, что Дания не собирается впускать в страну болельщиков из России на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 (21 июня). Датский МИД не стал делать исключения для россиян, хотя федерация футбола страны просила об этом. Кроме того, РФС отправлял в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность ситуацией. По данным «СЭ», билеты на игру приобрели около 2500 наших болельщиков.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», — говорится в письме за подписью генерального секретаря РФС Александра Алаева.

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Причина — в правилах въезда в страну, точнее в коронавирусных ограничениях

На сайте МИД Дании в разделе, посвященном правилам въезда для иностранцев (ссылка есть в памятке на сайте УЕФА), указано, что для прибывающих из России нужна уважительная причина. Тем, у кого ее нет, может быть отказано в пересечении датской границы. Среди уважительных причин — некоторые виды бизнес-поездок, учеба, семейные обстоятельства. Посещение футбольного матча — это развлечение, так что в этот список оно не входит.

«На покупателей билетов возлагается ответственность за проверку эпидемиологической ситуации в той стране, куда они отправляются», — цитата из новости от 31 мая о том, что в продажу поступила последняя партия билетов на Евро-2020.

«Пожалуйста, учитывайте ограничения на пересечение границы и усиленные меры контроля, действующие в момент поездки. Для обладателей билетов послаблений не предусмотрено. В числе таких мер может быть обязательный карантин, предъявление негативного теста на COVID-19, ограничение срока пребывания в стране и прочее. В некоторых случаях въезд в принимающую страну может быть закрыт вовсе», — это цитата из памятки для зрителей с сайта УЕФА.

Болельщик сборной России.Дания неправа — российские болельщики должны приехать в Копенгаген

Почему бельгийцы и финны посетили Копенгаген?

На матчах сборной Дании были выездные болельщики — около полутора тысяч финнов и около трех тысяч бельгийцев.

Граждан Бельгии и Финляндии эти ограничения касаются косвенно. Финляндия вообще входит в так называемый желтый список стран, так что им нужно было лишь сдать тест после прилета. Бельгийцам нужно было отсидеть обязательный десятидневный карантин, но только в том случае, если они не вакцинированы.

В случае с Россией все сложнее. В страны Шенгенской зоны без карантина пускают лишь тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: например, BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российские вакцины («Спутник V», «ЭпиВакКорона») пока в этот список не входят. Плюс Россия все еще находится в «оранжевой» зоне датчан, так что въезжающим туда из нашей страны придется отбывать десятидневный карантин.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.
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Какова ситуация с ковидом в Дании?

Все гораздо лучше, чем в большинстве стран Евро. 18 июня в Дании было выявлено всего 203 новых коронавирусных больных (наименьший показатель с сентября) и не зарегистрировано ни одной смерти от ковида. Если на игре 1-го тура с Финляндией стадион «Паркен» посетили лишь 13 790 болельщиков (33 процента от общей вместимости), то на матч с Бельгией квоту подняли до 65 процентов (23 395 зрителей). На игре со сборной России ожидается до 25 тысяч болельщиков (при максимальной вместимости стадиона в 38 тысяч). В субботу на сайте УЕФА в свободную продажу поступят около 10 тысяч билетов.

Масочный режим остается только в общественном транспорте, хотя и на стадионе просят надевать маски. Но на «Паркене» все не так строго, как на «Газпром Арене», где стюарды перекрывают видимость всем отказникам. В Дании каждые три дня проводится бесплатное тестирование граждан, причем результат — уже через несколько минут, а не через сутки.

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Компенсируют ли болельщикам деньги?

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин за день до старта Евро в интервью «СЭ» пообещал, что болельщикам вернут средства за билеты.

«Правообладатель турнира — УЕФА. Сваливать решение проблемы на российские власти необоснованно. Конечно, УЕФА предоставит денежную компенсацию тем, кто захочет вернуть билеты. В этом сомнений нет. Мы обсуждаем и другие компенсационные механизмы, но окончательного решения еще нет», — сказал Сорокин.

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Что говорят в посольстве России?

В пятницу посольство Российской Федерации в Дании потребовало допустить российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу в Копенгагене.

«Нынешняя ситуация с российскими болельщиками — яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена, — говорится в заявлении посольства. — Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые, по своей сути, должны оставаться вне политики. Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании 21 июня».

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Что датчане думают об этой ситуации?

Начальник отдела чрезвычайных ситуаций копенгагенской полиции Питер Даль рад, что российских фанатов на игре в понедельник не будет.

«Российские болельщики — это что-то другое. Скорее всего, они не приедут, что нам немного облегчит жизнь, — цитирует Даля B.T. — Опыт говорит о том, что российские болельщики несколько более энергичны. Нередко у них возникает желание поучаствовать в беспорядках и драках. Они бы дали о себе знать, если бы приехали в Копенгаген».

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Что будет, если болельщики все-таки приедут на границу?

Путешествовать в Данию пока нельзя — на всех сайтах написано, что въезд в страну с туристической целью сейчас закрыт. Если вы все-таки собираетесь прилететь, то на границе вас не пустят пограничники и, скорее всего, отправят обратно тем же рейсом.

А купить билеты на самолет можно — к примеру, 20 июня есть рейсы в Копенгаген как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Но они — для тех, у кого есть уважительная причина на посещение Дании.

17&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 1:2. Игроки сборной Дании после финального свистка.Миссия невыполнима? Но почему тогда у датчан ноль очков? Мнение Рабинера

Будут ли на матче поддерживать Россию?

Корреспондент датского таблоида B.T. Фарзам Аболхоссейни поделился своим мнением о ситуации.

«Российских болельщиков не пустят в Данию на границе, — сказал он. — Въезжающие из стран «оранжевой» зоны должны иметь весомую причину на посещение Дании, но матч Евро-2020 не является таковой. Конечно, из-за этого поддержка российской сборной пострадает, но я уверен: болельщики из вашей страны посетят игру. В Дании живет достаточно русских, и у них нет никаких ограничений. Точное число вам назвать не могу, но предполагаю, что несколько сотен».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

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Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Да, обязательно
25.8%
Да, с третьего места в группе
18.3%
Нет, но будет третьей
27.4%
Нет, будет четвертой
28.6%
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