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Глушенков — под атакой из-за циничных слов о сборной. Сыграет ли он при Карпине за Россию после такого?

Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Максим Глушенков и Валерий Карпин
Максим Глушенков и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим сказал, что нынешняя сборная его не мотивирует.

Что случилось

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков уже около месяца залечивает травму — 25-летний россиянин сломал руку в матче с «Химками» и с тех пор не появлялся на поле. За это время Глушенков успел дать интервью журналисту Нобелю Арустамяну, где сделал несколько резких заявлений. В частности, Максим много рассуждал о сборной России.

«Мотивируют ли матчи с Вьетнамом? Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет... Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры... Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это, по сути, никому не надо... Как рука? Нормально, работаем по плану... Видишь, меня Боженька оберегает от ненужных поездок во Вьетнам», — заявил Глушенков.

Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Фото Global Look Press

Жесткая реакция

Высказывания Глушенкова получились резкими, поэтому многим они не понравились. Одним из первых высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации, — приводит слова Свищева «РБ Спорт». — Да, команда Вьетнама, наверное, далеко не самая сильная. Но он должен понимать, в какое время живет, в какое время играет, что живет в нашей стране, где десятки миллионов граждан любят футбол и болеют за национальную команду. Считаю, что РФС не может промолчать. Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента».

Российский тренер Игорь Колыванов тоже не в восторге: «Не знаю, что его сподвигло к таким фразам. Сборная есть сборная. Каждый футболист с детства мечтает попасть в национальную команду. Может, у Глушенкова какие-то личные непонимания с Валерием Карпиным. Глушенков — взрослый человек, уже 25 лет, должен понимать, прежде чем делать такие заявления. Может, ему что-то не по душе, раз такое сказал», — цитирует Колыванова Legalbet.

Но не все осудили Глушенкова. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что все высказывания футболиста — от обиды.

 
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«Просто у парня есть объективная обида на ситуацию, что его не могут вызвать. И он пытается настроить себя как в басне «Лиса и виноград»: зеленый еще, и матч недостаточно хороший.

Давайте простим человека, который очень переживает из-за того, что не может защитить честь любимой страны из-за сломанной руки. Я уверен, что, когда рука починится, срастется, восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной только для того, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола», — заявил Милонов «РБ Спорт».

А заслуженный артист России Валерий Баринов и вовсе не услышал в словах Глушенкова ничего такого. «Ничего страшного, что Глушенков так выразился. Он сказал правду. Все понимают это. Надо было спрашивать, почему Глушенков в сборную не может попасть. Посмотрим, в какой форме Максим вернется на поле», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Футболист сборной России Максим Глушенков
Фото Александр Федоров, "СЭ"

У Глушенкова давние проблемы со сборной

Максим Глушенков — лучший ассистент прошлого сезона и первый бомбардир текущего чемпионата. Но ему очень не везет со сборной России — к 25 годам у него всего два матча за национальную команду.

Не секрет, что у Глушенкова тяжелые отношения с главным тренером сборной Валерием Карпиным — по слухам, футболист якобы плохо выполнял указания тренера, выражал недовольство на сборах и отказывался выходить на замену.

«Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять. В чем? Во всем. В клубе у него статистика, но, помимо этого, надо делать еще много вещей. Например, много бегать», — говорил Карпин в марте после того, как не вызвал Глушенкова.

 
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«Карпин имеет в виду работу без мяча? Ну да. Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить — и мы выиграем. И пробежать там 3 километра. Ну не вызвали в сборную и не вызвали. Что в этом такого? Это мнение Карпина, его решение. Спокойно к этому отношусь, и к словам тренера тоже», — отвечал Глушенков.

В расширенный список сборной перед поездкой во Вьетнам футболист все же вошел. Но в итоговый не попал из-за сломанной руки.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста два матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова, это же подтвердил в интервью Нобелю Арустамяну.

Валерий Карпин
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
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