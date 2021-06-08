Заговор против России? Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов

Турнир еще не начался, а к УЕФА уже много вопросов.

Чемпионат Европы стартует только 11 июня, но вокруг него уже хватает скандальных ситуаций.

Наши болельщики выкупили 2500 билетов на матч с Данией в Копенгагене (21 июня), однако недавно от местных властей пришло уведомление — в страну российских фанатов не впустят. Мол, перезаражают жителей страны ковидом.

Украина презентовала свою форму, на которой нанесен контур границы государства. Понятно, с Крымом.

Последняя новость: УЕФА не выдал аккредитацию на Евро комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну из-за позиции азербайджанского оргкомитета — встречи турнира пройдут в том числе в Баку.

Каждую ситуацию можно повернуть под таким углом, как будто все нормально и по закону. Есть в Дании свои антиковидные рекомендации? Есть. Обязаны их соблюдать? Обязаны. Может Украина нанести на форму карту страны? Может. В границах, которые она сама считает правильными, понятно. Как и Азербайджан, видимо, по правилам УЕФА, имеет право вето на аккредитацию журналиста.

Однако все вместе оставляет какой-то неприятный привкус. И с организацией продажи билетов для болельщиков, которые потом не смогут попасть на стадион. И с утверждением формы, являющейся провокационной по отношению к другому участнику соревнований. Остальные почему-то не наносят на майки контуры своих стран, это необязательный атрибут. Украина сделала это с одной-единственной целью. И говорить, что политика тут ни при чем, — значит, заниматься самообманом.

Это мне напоминает логику фанатов, которые по поводу уханья в адрес темнокожих футболистов отвечают, что это не оскорбления соперника, а изображение крика совы, поскольку они члены группировки «Филины».

Так и тут. «Это не политика — мы просто нанесли на футболки карту своей страны». А УЕФА, столь жесткий в любом другом вопросе, где есть хоть намек на провокацию, в данном случае спокойно дает «зеленый свет».

Чем вызывает такую реакцию РФС:

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — говорится в сообщении службы коммуникаций нашего футбольного союза.

Столь же легко УЕФА блокирует аккредитацию одного из ведущих комментаторов РФ. Просто потому, что кому-то так захотелось. Потому, что у Азербайджана противостояние с Арменией. Но Арустамян-то тут при чем? Фото и различные посты Нобеля постоянно появляются в соцсетях, это всегда абсолютно мирные и человеколюбивые сообщения. У Арустамяна вообще репутация очень доброго и коммуникабельного человека, из-за чего с ним столь охотно общаются многие собеседники. Но кого это волнует, если в Баку решили воспользоваться правом вето? В УЕФА — явно никого.

До Евро остается всего три дня. И пока жива надежда, что дальше мы станем обсуждать футбол, а не скандалы.

Хотя верится в это с трудом.