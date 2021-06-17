Миссия невыполнима? Но почему тогда у датчан ноль очков? Мнение Рабинера

Кажется, у Дании есть проблема с реакцией на плохие повороты в матче.

После первого тайма матча Бельгия — Дания у всех вас, уверен, была одна мысль: что с этими монструозными датчанами нам вообще ловить? Это же другая планета. И по составу, и по клубам, которые эти парни представляют, и по игре. Так загонять бельгийцев, которые только что (и, между прочим, без Де Брейне) не оставили от нас мокрого места, — это как вообще? О чем мы говорим?

Они играли за Эриксена. В то время как бельгийцы отчего-то забыли выйти на игру (разгильдяйский пас Денайера, перехваченный Хойбергом с последующим ударом Поульсена, — именно поэтому), каждый датский игрок, наоборот, готов был взрывать все, что вокруг него. И Бельгия почти весь тайм казалась чуть ли не какой-то Турцией. Она была жалка. А Дания сокрушительно работала именно как команда. В прессинге, в переходных фазах — да везде.

В перерыве я потянулся было к телефону, чтобы написать что-нибудь короткое и мрачное вроде mission impossible. А потом — остановился. Потому что вспомнил: футбол — он из двух таймов состоит, а не из одного. И вторые — они иногда совсем другими бывают. После перерыва на поле вышел один светловолосый гроссмейстер и двумя ходами поставил Дании мат.

Нет, датчане не сдались, моменты у них до конца игры случались — тот же удар Брейтуэйта в крестовину. И вообще итоговое соотношение ударов, только вдумайтесь, — 22:6 в пользу Дании. Но когда что-то у нее пошло не так, должного характера, чтобы все заново переломить, она не показала. Как не показала и с финнами — при всех смягчающих обстоятельствах. И в результате Дания проиграла два матча — притом что по игре оба имела основания выиграть.

И в этом мне видится единственный шанс сборной России, которая по всем объективным признакам датчанам на голову уступает и к тому же сыграет с ними в Копенгагене. У Дании все отлажено, мощно и современно, ее игроки — большие мастера, сплошь представляющие топ-5, и в большинстве своем — их ведущие клубы.

Казалось бы, они неуязвимы. Но есть у них, мне кажется, ахиллесова пята, из-за которой у них после матчей с Бельгией и Финляндией ноль очков. Мне кажется, у Дании есть проблема с реакцией на плохие повороты в матче.

Очень допускаю, что это сейчас с моей стороны не более чем попытка спасительного поиска чего-то успокоительного, тогда как объективно искать там нечего. Кстати, и на уровне молодежек на Евро недавно мы увидели качественную разницу. Дивеев не даст соврать. Но не только же из-за Эриксена они дома проиграли финнам. Если так велика разница в классе, это не должно было повлиять. Значит, шанс все-таки есть.

Хорошо, что ничья нас устраивает. Не потому, что мы умеем на нее играть, — вовсе нет. А потому, как раз, что с нашим уровнем мастерства сравнительно с датским выигрывать в Копенгагене по заказу — уж точно нереально. Ничья же в отдельно взятом матче возможна всегда.

Ничуть не удивлюсь, если спокойно отъедем на 0:2 — 0:3 и закончим. В общем-то, нашему объективному уровню это будет соответствовать. С чего мы должны даже играть на равных со всей этой бандой из «Лестера», «Милана», «Челси», «Саутгемптона», «Аталанты», «Боруссии» Д, «Тоттенхэма», «Валенсии», «Лейпцига», «Барселоны», «Сампдории»? Это, на всякий случай, сегодняшний стартовый состав.

У нас один день в запасе — это очень хорошо, потому что играли сегодня датчане страшно энергоемко. И морально поражение в таком матче с таким сюжетом им наверняка перенести будет непросто.

Может, в силу глупого и беспочвенного оптимизма, но почему-то мне все-таки кажется, что эта история небезнадежна. Как бы после первого тайма рука ни тянулась написать: «Миссия невыполнима».