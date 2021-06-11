Эксклюзивное интервью «СЭ» генерального директора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина накануне старта турнира.

Отмена турнира не допускалась

— Перенесемся в 2020-й, когда Евро отложили на год. Допускали ли вы тогда мысль, что турнир все-таки отменят? — вопрос Сорокину.

— Даже перенос всеми тяжело был воспринят, ведь это экстраординарное явление как для футбола, так и для мирового спорта в целом. А отмену я интуитивно не допускал. И, думаю, УЕФА тоже. Евро — одно из самых ярких соревнований в мировом спорте. Думаю, входит в пятерку самых популярных, аншлаговых, ожидаемых событий. Отмена чемпионата не обсуждалась ни на одном заседании исполкома. Такая идея не допускалась.

— Какие сейчас вы видите плюсы в переносе Евро? Может быть, удалось сделать то, чего вы бы не успели сделать год назад?

— Нет, так я сказать не могу. Если бы пандемии не было, то мы бы абсолютно все успели. Все было бы организовано в срок. Наоборот, у нас были опасения, что все «перегорят» — знаете, есть такое понятие у спортсменов. Мы успевали по всем параметрам. Не секрет, что подготовка началась задолго до Евро, и у нас было достаточно времени для того, чтобы не утратить накопленный опыт.

— Три года назад Россия тоже организовывала крупный турнир, но в одиночку. Сейчас проще?

— Да нет. Это многогранный процесс. Никогда не бывает все гладко — всегда есть какой-то troubleshooting, то есть решение мелких проблем. Наша задача — чтоб не было фундаментальных проблем, которые невозможно решить за короткий промежуток времени. У каждого соревнования свои вызовы, все предусмотреть невозможно. На чемпионате мира были одни, а сейчас — другие. Не секрет, что большая часть наших вызовов связана с ковидом. В разных странах разная ситуация, затруднено перемещение между государствами. Много сюжетов, дополнительно появившихся в последние полтора года. Это на нас увеличило нагрузку, как и дополнительные матчи. Видите, оказалось, что турнир может быть не только географически разнесенным, но и структурно подвижным. Конечно, все происходит резко, с колес. Но ничего страшного в этом нет, мы к этому были готовы.

Нагрузка на газон

— Как на подготовке сказалось то, что Петербургу достались дублинские матчи?

— Появилась дополнительная нагрузка на стадион, на поле, на организаторов. Но радикальных изменений это не внесло. Еще одна сборная изъявила желание жить у нас, и этот вопрос был оперативно решен: словакам предоставлена база «Зенита», там они будут тренироваться. С въездом команд тоже никаких проблем не будет. Сейчас главное, чтобы выдержало поле. Но мы уверены, что оно технологически готово.

— Поле перестелили после окончания сезона РПЛ?

— Его не перестилали, оно в хорошем состоянии. После окончания сезона его выкатили наружу, предприняли комплекс мер по приведению его в порядок, по улучшению его качества.

— А после Евро перестелют?

— Хорошее поле обычно не меняют. Зачем? У «Зенита» есть резервное поле, оно растет давно. Но между играми перестилать газон не представляется возможным. Нам нужно было направить все усилия на обеспечение высочайшего качества того газона, который есть.

— То есть резервное поле теоретически может быть положено во время Евро или после него?

— Мы надеемся, что это не понадобится. Хотя в футболе ничего нельзя исключать. Были случаи, когда поле перестилали за три дня. Но не в России.

— Где — не скажете?

— Не скажу! Зачем коллег сдавать? Никто не заметил — и слава богу.

50% вместимости — хорошее число

— Почему УЕФА выбрал именно Санкт-Петербург вместо Дублина? Претендовали ли другие города России?

— Решающими здесь были два фактора. Во-первых, на момент принятия решения у Санкт-Петербурга был максимальный среди участников Евро разрешимый допуск болельщиков — 50%. Во-вторых, перенесенные из Дублина матчи очень удачно встали в календарь игр в Санкт-Петербурге. Матчи идут через день, нет необходимости менять структуру календаря, двигать встречи и увеличивать интервал между матчами. Ну и, конечно, хочется верить, что свою роль сыграл фактор надежной и проверенной крупными международными событиями команды оргкомитета, чьи сильные стороны хорошо известны УЕФА. Что касается вариантов с альтернативными городами — если у организаторов есть возможность этого избежать, то они ею воспользуются. Что УЕФА и сделал в нашем случае.

— Почему УЕФА симпатизировал именно Петербургу?

— Не могу сказать. Руководство УЕФА имеет право на определенное мнение по поводу того, где предпочтительнее организовывать турнир. Просто можно с ним не соглашаться и подавать ту заявку, которую федерация хочет, а можно прислушаться к мнению УЕФА.

— Подтверждена вместимость стадиона в Петербурге на матчи Евро — 50%. Вы довольны такой вместимостью? Есть шанс, что она будет увеличена, например, к четвертьфиналу?

— Большинство еврокубковых матчей в последнем сезоне проходило вообще без зрителей, так что 50% - хорошее число. Мы признательны российским властям за то, что к нам отнеслись благосклонно. Даже в рамках турнира эта цифра весьма значительная. Есть город, который предоставил 100% (Будапешт. — Прим. «СЭ»), но многие города не поднимаются выше 30%. Поэтому здесь мы занимаем прочное место. Хотелось ли нам большего? Конечно, да. Но здесь надо учитывать всю ситуацию, которую оценить могут только компетентные власти. Уверен, что это решение взвешенное и обоснованное.

Иностранные болельщики в Питере будут

— Какова ситуация с билетами на матчи в Петербурге? Сколько продано?

— Билетная программа целиком находится в руках УЕФА, детали я вам сказать не могу. Давно известно, что билеты на те четыре матча, которые изначально были запланированы в Санкт-Петербурге, распроданы почти полностью. В последнее время происходило только сокращение билетов из-за уменьшения максимальной вместимости стадиона. УЕФА возмещал средства тем, кто не прошел так называемую негативную лотерею. Что касается трех дополнительных матчей, то продажи были открыты недавно и еще идут. Уверен, что билеты еще есть на сайте УЕФА. Мы всех приглашаем.

— Сколько иностранных болельщиков ожидается в Питере?

— Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, все равно большая часть болельщиков — россияне. По трем дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи еще идут. Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно все уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность — все были готовы к последствиям резких изменений. Наиболее значительное число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии — в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. К сожалению, правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать некоторые государства, в числе которых оказалась и Россия. Но здесь мы поделать ничего не можем. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет — судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить.

— Что это за страны?

— Насколько нам известно, Бельгия и Финляндия. Они не рекомендовали посещать Россию своим гражданам.

Дания, Нобель, форма сборной Украины

— Как обстоят дела с допуском российских болельщиков в Данию? Есть ли хоть какой-то шанс разрешить ситуацию положительно?

— Мы считаем, что шансов нет. Это не прерогатива оргкомитета, но мы внимательно следим за развитием ситуации. Это не зависит от федерации футбола Дании, так что мы не можем предъявить претензии коллегам. Все зависит от позиции властей Дании. Мы можем только догадываться, на основании чего принимаются такие решения.

— Как Россия решает эту проблему? Идут переговоры на самом высоком уровне?

— Правообладатель турнира — УЕФА. Сваливать решение проблемы на российские власти необоснованно. Конечно, УЕФА предоставит денежную компенсацию тем, кто захочет вернуть билеты. В этом сомнений нет. Мы обсуждаем и другие компенсационные механизмы, но окончательного решения еще нет.

— Комментатору Нобелю Арустамяну сперва отказали в выдаче аккредитации на Евро из-за того, что сторона Азербайджана не одобрила ее. Но затем он все-таки ее получил. Как удалось решить вопрос?

— Нобеля мы хорошо знаем. Помимо его журналистских заслуг, он участвовал и в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира и Евро в России. Поэтому у нас не было сомнений, что это недоразумение и оно должно быть устранено. Широкий резонанс среди профессионального сообщества и болельщиков тоже внес свой весомый вклад в успешное завершение. Совместно с РФС нам удалось оперативно выяснить все причины сложившейся ситуации и обеспечить повторное рассмотрение заявки на аккредитацию Нобеля, которая в этот раз уже была удовлетворена УЕФА.

— Не могу не затронуть еще одну актуальную тему — формы сборной Украины. Как вы считаете, допустимо ли такую форму носить на крупном турнире, да еще и с участием России?

— Как представитель оргкомитета я это комментировать не могу. А как любитель футбола могу вам ответить так: глубоко сожалею, что некоторые страны и федерации используют турнир для пусть завуалированных, но все-таки заявлений политического свойства, привносят политическую повестку в спортивные состязания, которые по всем канонам должны оставаться чистыми от политических проявлений. Мы можем только с глубоким сожалением к этому отнестись. Мне было очень странно увидеть такую форму. Но оргкомитет не знал об этом. УЕФА не обязан ставить оргкомитет в известность. Мы об этом узнали исключительно из СМИ. Жаль, что хороший футбольный турнир становится ареной для политических дискуссий.

Пиво, масочный режим и безопасность

— Будет ли на стадионе в Петербурге продаваться пиво?

— Будет, как и на чемпионате мира. И на турнире, и в фан-зонах. Это наше обязательство, и Российская Федерация его выполнила.

— На днях финское издание Ilta-Sanomat увидело нестыковку в антиковидных правилах. Они пишут, что за отказ надеть маску могут выгнать со стадиона, но при этом болельщикам разрешено употреблять пиво на своем месте. Вы видите нестыковку?

— Масочный режим действует не только у нас, а в большинстве городов турнира. Это правда. Насчет потребления пива я не могу ничего сказать. Это какая-то странная информация. На трибунах мы не можем отказать людям в потреблении напитков на протяжении столь длительного периода времени.

— Как будут отслеживаться противовирусные правила непосредственно на трибунах?

— У нас в правилах написано, что ответственность каждого зрителя — соблюдать те антиковидные меры, которые приняты в стране. Мы призываем всех сохранять маску на лице в течение всего матча и не подвергать ни себя, ни окружающих опасности.

— Будут ли выводить с трибун тех, кто откажется надеть маску?

— Начнут с предупреждения. Не понимаю, по какой причине человек может наотрез отказаться носить маску. Мы надеемся на сознательное отношение людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

— Во время финала ЧМ-2018 в «Лужниках» на поле выбегали люди. Это учитывается при подготовке Евро?

— Это был сбой. Мы предприняли все возможные меры, чтобы это не повторилось. У нас достаточно опытные и хорошо проинструктированные стюарды, хорошая система безопасности. Ну и финал пройдет не у нас, так что мы достаточно спокойны (улыбается).

Заявка на самостоятельный Евро

— Через месяц вы перестанете быть главой организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Чем вы будете заниматься после турнира? Будете ли вы организовывать финал Лиги чемпионов?

— РФС и министерство спорта поручило нам заниматься финалом Лиги чемпионов, мы уже начали подготовку к нему. Думаю, что эта работа продолжится. Так что мой ответ — да.

— А после финала Лиги чемпионов вы планируете остаться в спорте?

— Честно говоря, последние месяцы я не думал об этом — настолько динамично развивается подготовка к Евро, что я пока не озаботился этим вопросом. В целом мы обсуждаем с минспорта ряд проектов. Я точно уверен, что костяк оргкомитета не останется без работы. У нас достаточно мероприятий, планирующихся в ближайшие годы.

— Перенос последнего финала Лиги чемпионов из Стамбула не скажется на перспективах Петербурга?

— По заверениям коллег из УЕФА, это не повлияет на проведение финала в Санкт-Петербурге в 2022 году. Мы параллельно уже ведем подготовку к этому матчу.

— Планирует ли Россия подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032?

— Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт. Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе.

— На ваш взгляд, как сыграет сборная России на турнире?

— Настроение боевое. Мы с нашими коллегами из РФС регулярно общаемся. Прогнозы оргкомитет никогда не делает, но мы надеемся, что сборная пройдет как можно дальше. Будет приятно увидеть нашу команду в Англии (в Лондоне состоятся полуфиналы и финал Евро. — Прим. «СЭ»).