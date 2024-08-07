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Сегодня, 14:14

УЕФА отстранил Морату и Родри из-за празднования победы на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Альваро Мората.
Фото Global Look Press

УЕФА дисквалифицировал на один матч игроков сборной Испании Родри и Альваро Морату из-за их поведения во время празднования победы на Евро-2024, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошел 15 июля в Мадриде. Во время празднования победы на чемпионате Европы футболисты неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания». В связи с этим Футбольная ассоциация Гибралтара подала жалобу в УЕФА.

Сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024.

Альваро Мората
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
УЕФА
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