Куртуа не будет играть за сборную Бельгии при Тедеско
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа объявил, что не будет играть за сборную Белгии, пока ее тренирует Доменико Тедеско.
«Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и фанатам нашей национальной сборной. Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну, а также каждого из вас, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю себя привилегированным, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.
К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперед, мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой я провел несколько обсуждений, приняла мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший курс действий для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.
Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал Куртуа в социальной сети.
В июне 2023 года Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед матчем против Эстонии (3:0) в отборочном турнире Евро-2024. Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку. Позже 31-летний голкипер сообщил, что из-за травмы не сыграл на Евро-2024.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1