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Виктора Ана притесняют в Южной Корее. Причина — в связях спортсмена с Россией и Китаем

Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Ан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Один из самых титулованных спортсменов в истории шорт-трека не может найти работу на родине по политическим причинам.

Что случилось?

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его семья подвергаются гонениям в Южной Корее. Все дело в том, что Ан ранее успешно представлял сборную России. Из-за притеснений спортсмен отказывается от работы в нашей стране — об этом рассказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«С Виктором Аном у нас, безусловно, остается связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать. У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — заявил Гуляев в комментарии ТАСС.

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Виктор Ан — легенда отечественного шорт-трека

До 25 лет Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хен Су) выступал за сборную родной страны, Южной Кореи, завоевав для нее четыре олимпийские медали, в том числе три золотые. Однако в 2011 году, в результате травмы и конфликта в южнокорейской команде, спортсмен сменил гражданство и начал выступать за сборную России.

На Олимпиаде-2014 уже для своей новой сборной Виктор Ан также завоевал четыре медали, три из которых были золотыми — в эстафете, дистанции на 1000 м и 500 м. В дистанции на 1500 м Ан завоевал бронзу.

После успешного выступления в Сочи в составе сборной России Виктор Ан продолжил карьеру и собирался выступить на Олимпийских играх на родине в Пхенчхане в 2018 году. Однако из-за недопуска МОК выступить не смог. Так и не добивших объяснений от Томаса Баха, титулованный спортсмен в 2020 году завершил карьеру.

Виктор Ан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возвращение на Дальний Восток

В 2018 году Виктор Ан вернулся на родину — ради обучения дочери. В 2020 году, уже завершив карьеру, шестикратный олимпийский чемпион возглавил сборную Китая и начал готовить ее к домашней Олимпиаде. Этот шаг в Сеуле также раскритиковали — у страны непростые отношения с китайцами, которые традиционно поддерживают вечных оппонентов южных корейцев из КНДР.

Под руководством Ана китайцы взяли две золотые и одну серебряную медаль в Пекине-2022. В 2023 году южнокорейские издания сообщали, что Ан пытался возглавить на родине команду города Соннам, в которой когда-то начинал карьеру, но в мэрии ему отказали — вероятнее всего, из-за прошлого в сборной России и работы в Китае.

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«Когда просматривали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы смотрели на множество различных составляющих, в том числе на коммуникативные навыки. Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и реакцию СМИ», — заявили тогда в мэрии.

38-летний Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и восьмикратный обладатель Кубка мира по конькобежному спорту. Один из лучших атлетов мира в этой дисциплине.

Виктор Ан
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