«Сейчас Украина сильнее России. Надеюсь, в плей-офф что-то изменится». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» делится своими впечатлениями от старта нашей национальной команды на Евро-2020 и ожиданиями от решающего матча с Данией.

Начну, конечно, с первых игр сборной России. Бельгийцы — фавориты нашей группы и одни из главных претендентов на победу в турнире, так что поражение от них сенсацией не стало. Финляндию же мы обязаны побеждать, особенно дома. Произошло то, что и должно было. Три очка против Суоми набрали — и это главное.

Но при этом очень беспокоит оборона россиян. Грубейшие ошибки допускались против «Красных дьяволов», случались они в матче с финнами. Дивеев, например, периодически неправильно выбирал позицию: проходили разрезающие передачи из глубины за спину ему и другим защитникам, и армеец был вынужден в самый последний момент дотягиваться до мяча в подкате чуть ли не шнурком или носком. Безусловно, сзади действуем очень-очень плохо.

В обеих встречах не впечатлила пара центральных хавбеков Зобнин — Оздоев — в который, увы, раз. По пробегу Магомед, по-моему, стал пятым в 1-м туре, но от него не шло никакой мысли, зато много брака, неудачных единоборств. Не исключаю, что нужны какие-то перестановки — как вариант, перемещение в опорную зону Баринова.

Что порадовало, так это выход Миранчука вместе с Головиным в старте против финнов. Их тройка с Дзюбой выглядела неплохо, взаимодействовала на приличном уровне. А Леша за счет индивидуального мастерства забил сумасшедший гол. Ждал его с Александром с первых минут еще против Бельгии, а сейчас их сочетание полностью оправдало ожидания.

Что касается других изменений, то замена Шунина на Сафонова вопросов не вызвала — Антон с «Красными дьяволами» не выручил. Уверен, что Матвей окажется в составе и в Копенгагене: краснодарец не дал никаких поводов для ротации в игре с Финляндией.

Семенов против Бельгии допустил грубую ошибку, а Баринов занимал позицию правого центрального защитника еще в спарринге с Болгарией. Я тогда побывал на «ВТБ Арене», и для меня подобный ход тренерского штаба стал неожиданностью. Но теперь, после провала Семенова, все выглядело логично. Правда, если Джикия выглядел против финнов просто здорово, Дивеев — сносно, то Баринов допускал ошибки, чреватые опасными атаками на ворота Сафонова. Дмитрию в такой роли не хватает навыков, организованности.

Тем не менее считаю, что тройку центральных защитников в Копенгагене менять не стоит. И вообще сохранил бы там весь стартовый состав. Разве что на поле вернется Семенов, а Баринов, как говорил выше, займет более привычную для себя позицию в центре полузащиты — скорее, вместо Оздоева. До сих пор не пойму, как Магомед не реализовал хороший момент в первом тайме встречи с финнами, когда с нескольких метров запустил мяч над перекладиной... Повторю: от Зобнина и Оздоева обязан какой-то креатив исходить, они должны угрожать воротам сами, создавать моменты для партнеров, но пока этого не происходит. Возможно, Баринов сумеет помочь.

Конечно, неприятно, что сломался Марио Фернандес, но, на мой взгляд, его потеря для нас не критична. Есть Караваев, который вполне сопоставим с натурализованным бразильцем по объему работы. Может быть, Марио более опытен, но они с Вячеславом находятся примерно на одном уровне.

Много разговоров о том, кто — Дзюба или Соболев — должен выходить в старте. Я сторонник того, чтобы начинал Артем. Да, он выглядит не так ярко, как на ЧМ-2018, но нужно понимать, что соперники смотрят наши матчи, изучают сборную России. И понимают: главная сила в атаке команды — это форвард «Зенита». Ему порой нелегко против трех центральных защитников, Евро не чемпионат России, где Дзюба способен всех просто растолкать. Совсем другой уровень. Конечно, два нападающих тоже могут оказаться на поле одновременно, если того потребует ситуация. Но не хотелось бы, чтобы подобное случилось в том же Копенгагене, — ведь это будет означать, что россиянам нужно отыгрываться.

Думаю, очень многие обратили внимание на то, что три года назад на чемпионате мира Россия значительно лучше выглядела в плане функциональной готовности. Надеюсь, что тренерский штаб выводит ребят на пик к понедельнику, к решающему матчу с Данией.

Там, как мне кажется, на встречных курсах играть не станем, поскольку нас может устроить ничья — с четырьмя очками должны выйти в плей-офф. Но и делать ставку исключительно на дележ очков не стоит. Судя по тому, как скандинавы выглядели в первом тайме против Бельгии, нас ждет сверхсложный выезд — даже с учетом болезни лидера соперника Эриксена. Хотя отсутствие Кристиана для россиян несомненный плюс — помимо высокого общего класса, полузащитник «Интера» здорово исполняет стандарты, способен отлично и напрямую со штрафного пробить, и ювелирную подачу исполнить.

И все-таки смотрю на перспективы команды Черчесова с оптимизмом. Еще перед началом Евро говорил, что при нынешней формуле, когда есть большие шансы у занявших третьи места, мы обязаны выходить в 1/8 финала. Если все было бы по классике — дальше идут два победителя группы, — попадание в плей-офф вызывало бы сомнения. Но сейчас очень рассчитываю на то, что пройдем дальше.

Видел резкое высказывание в «СЭ» известного актера и сценариста, одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита: «В первую очередь мне не нравится в игре нашей сборной трусость. То, что свойственно российским тренерам в международных матчах. И в клубах, и в национальной команде. Правильно когда-то сказал Аршавин: «Все российские тренеры очень трусливы». Не до конца согласен с Ростиславом. Перед чемпионатом мира на Черчесова вылилось много критики. Но мы добились хорошего результата — и все сразу начали хвалить и команду, и Станислава.

Сейчас такая же ситуация. С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Здесь полностью солидарен с Хаитом и не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА реально показывать хороший футбол. Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится.

Если говорить о начале чемпионата в целом, то сильное впечатление произвели итальянцы. Мощный, организованный коллектив. Не зря их беспроигрышная серия достигла уже 29 матчей. Это впечатляет. Франция — тоже супер, главный фаворит. С нетерпением жду начала плей-офф, будет интересно. Есть же еще испанцы, бельгийцы с поправившимся Де Брейне, другие интересные сборные.

Жду в матчах на вылет и Россию. Несмотря ни на что.