Маслов рассказал об общении с Тедеско: «Поздравлял с победами на Евро-2024»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос «СЭ» об общении с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

«Поддерживаю связь с Доменико. Периодически списываемся. Просто узнаем, как друг у друга дела. Поздравлял с победами на Евро-2024. Просто списываемся, иногда созваниваемся», — сказал Маслов «СЭ».

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Шальке», «Спартак» и «Лейпциг».