Брозович объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«На самом деле для этого прощального письма будет достаточно одной цифры. 99. Так много раз я имел честь выступать за сборную Хорватии по футболу, и с этим номером я закончу свою карьеру в команде. Для Хорватии я всегда отдавал 100 процентов своих усилий, энергии, силы и страсти. Я чувствую, что с Хорватией я прошел и выполнил все, что мог пожелать.

По многим причинам трудно попрощаться с командой. Я знаю, как сильно я буду скучать по всему этому. Но караван должен идти дальше, и те из нас, кто уходят, остаются самыми большими поклонниками», — написал Брозович.

Футболист участвовал в чемпионате Европы в Германии, который прошел этим летом. Хорватия не смогла выйти из группы с Испанией, Албанией и Италией.

В составе сборной Хорватии за свою футболист провел 99 матчей, отметившись 7 голами. Брозович завоевывал с Хорватией серебряные и бронзовые медали чемпионата мира.

31-летний футболист на данный момент играет в «Аль-Насре».