Надеемся на помощь УЕФА.

23 апреля Санкт-Петербург и вместе с ним вся Россия радовались — город на Неве и его великолепный стадион получили три дополнительных матча Евро к изначально планировавшимся четырем. Дублин не смог выполнить требования УЕФА по допуску зрителей на трибуны, и встречи команд из группы Е Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша отправились на Восток.

Решение Европейского футбольного союза более чем логично. Всего три года прошло с ЧМ-2018, блестяще организованного нашей страной. Петербург на том турнире был, если так можно выразиться, вице-капитаном вслед за Москвой, приняв семь игр, включая полуфинал Франция — Бельгия и «бронзовый» финал Бельгия — Англия. Въезд на территорию РФ без визы, только по билету на матч и предъявлении Fan ID, интересный футбол, прекрасная погода, суперсовременная арена, изумительные питерские виды, фан-зона в живописном месте за Спасом на Крови, гостеприимство горожан, вежливость полиции сделали свое дело — иностранцы покидали Северную Венецию в восторге.

Россия и теперь, в эпоху пандемии, делает все возможное для обеспечения комфорта болельщиков сборных Бельгии, Финляндии, Швеции, Словакии, Польши, да и любых других команд, — при наличии билета на игру Евро приехать может любой иностранец. Вот что говорится, например, на официальном сайте Генконсульства РФ в Познани:

«Иностранным гражданам, планирующим посетить Российскую Федерацию в качестве болельщиков на чемпионате Европы по футболу, необходимо оформить «Паспорт болельщика» (FAN-ID) для безвизового въезда в Российскую Федерацию и прохода на стадион, где будут проводиться футбольные матчи. Регистрация заявки на получение «Паспорта болельщика» проводится на официальном сайте www.fan-id.ru (имеются версии сайта на русском, английском, немецком и французском языках). Для въезда в Российскую Федерацию иностранные граждане могут использовать электронную форму «Паспорта болельщика».

FAN-ID дает возможность многократного безвизового въезда (при наличии документов, удостоверяющих личность) в Российскую Федерацию в период с 29 мая 2021 г. по 2 июля 2021 г. и многократного выезда из Российской Федерации с 29 мая 2021 г. по 12 июля 2021 г.

Иностранным гражданам, подавшим заявку на оформление FAN-ID до 1 октября 2020 г., необходимо получить обновленный «Паспорт болельщика».

«Паспорт болельщика» на заламинированных бланках доступен в период проведения чемпионата в центрах выдачи в Москве и Санкт-Петербурге (их адреса указаны на официальном сайте www.fan-id.ru в разделе «Где получить»).

Посольство также напоминает, что иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Российскую Федерацию должны обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации».

Иными словами, к паспорту болельщика, который не оформят без билета на матч, нужно добавить только тест на ковид. На мой взгляд, более чем лояльный и человеческий подход.

И на таком фоне нежелание Дании впускать более двух тысяч россиян, которые уже приобрели билеты, на встречу со своей сборной 21 июня в Копенгагене (вполне возможно, решающую в группе В) выглядит особенно странным.

Понятно, что УЕФА заранее предупреждал людей о том, что могут возникнуть проблемы с въездом в ту или иную страну. Понятно, что у каждого государства свои антиковидные правила. Но те же датчане делают исключения в отношении граждан РФ: прилететь по бизнесу, учебе и семейным обстоятельствам возможно. А вот для Евро-2020 подобное не работает. Неужели такое большое спортивное событие того не заслуживает?! Тем более фанаты из Бельгии и Финляндии попасть на копенгагенский стадион «Паркен» смогут. Это точно несправедливо по отношению к болельщикам России, уже купившим билеты на игру с Данией.

Так же полагают и в РФС: 31 мая в УЕФА ушло письмо за подписью генсека нашего футбольного союза Александра Алаева с просьбой разобраться и посодействовать в решении проблемы. Посмотрим, что смогут предпринять в Ньоне, ведь принцип равноправия нужно соблюдать даже в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

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