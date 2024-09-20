«Авангард» дома уступил «Автомобилисту» и потерпел четвертое поражение подряд
«Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ дома уступил «Автомобилисту» со счетом 0:3.
В составе екатеринбуржцев отличились Максим Осипов, Брендан Лайпсик и Владимир Проскуряков. Вратарь омичей Павел Хомченко был заменен при счете 0:3 на 29-й минуте. Вместо него вышел Илья Проскуряков.
«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд и с 7 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Автомобилист» с 9 очками — на первой строчке «Востока».
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Осипов — 1 (Да Коста), 14:13 — 0:1. Лайпсик — 2 (Да Коста, Голышев), 25:12 — 0:2. Кузнецов — 1 (Романцев), 28:22 — 0:3.
Вратари: Хомченко (Проскуряков, 28:22) — Галкин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (13+17+7) — 22 (6+7+9).
Судьи: Ермолаев, Сидоренко.
20 сентября. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|2
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|3
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|4
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|8
|5
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|20.09
|12:30
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 1
|20.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|0 : 3