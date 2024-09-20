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Сегодня, 18:44

«Авангард» дома уступил «Автомобилисту» и потерпел четвертое поражение подряд

Сергей Разин
корреспондент
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20 сентября. «Автомобилист» обыграл «Авангард» (3:0).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ дома уступил «Автомобилисту» со счетом 0:3.

В составе екатеринбуржцев отличились Максим Осипов, Брендан Лайпсик и Владимир Проскуряков. Вратарь омичей Павел Хомченко был заменен при счете 0:3 на 29-й минуте. Вместо него вышел Илья Проскуряков.

«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд и с 7 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Автомобилист» с 9 очками — на первой строчке «Востока».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Осипов — 1 (Да Коста), 14:13 — 0:1. Лайпсик — 2 (Да Коста, Голышев), 25:12 — 0:2. Кузнецов — 1 (Романцев), 28:22 — 0:3.

Вратари: Хомченко (Проскуряков, 28:22) — Галкин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (13+17+7) — 22 (6+7+9).

Судьи: Ермолаев, Сидоренко.

20 сентября. Омск. G-Drive Арена.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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