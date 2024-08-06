Кроос — о «Золотом мяче»: «Если бы Германия выиграла Евро, у меня был бы шанс»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча».

«Это не тот трофей, к которому я стремился. Но это не имеет никакого отношения к тому факту, что я никогда его не выигрывал. В моей команде играли футболисты мирового уровня: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема. Так что я помогал им в этом. Если бы мы стали чемпионами Европы, у меня был бы шанс», — приводит слова Крооса Bild.

Роналду получал «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, Месси — восемь.

Ранее 34-летний футболист был признан лучшим футболистом года в Германии по версии издания Kicker.

Кроос завершил карьеру летом 2024 года, его последним матчем стала встреча 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2). В «Реале» экс-футболист выступал с 2014 по 2022 год, проведя более 300 матчей.