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Сегодня, 10:35

Роналду оценил выступление сборной Португалии на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнении о выступлении национальной команды чемпионате Европы 2024 года, который прошел в Германии.

На Евро-2024 Португалия дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Франции (0:0, 3:5).

«Результат оказался не таким, который мы ждали, а именно одержать победу в турнире. Он вышел средним. Мы извлекли важный урок из этого Евро. Но нам всегда надо верить в то, что Португалия выступит лучше на предстоящих турнирах», — цитирует Роналду A Bola.

39-летний футболист играет в сборной Португалии с 2003 года.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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