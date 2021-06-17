Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?

Сегодня, 21:05
16 июня. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия — 0:1. Россияне одержали победу в матче чемпионата Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия — 0:1. Россияне одержали победу в матче чемпионата Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Разбираемся в турнирном положении после матча Дания — Бельгия

После матча Дания — Бельгия (1:2) положение в группе В чемпионата Европы по итогам двух туров стало таким.

Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1;
Россия — 3, 1-3;
Финляндия — 3, 1-1;
Дания — 0, 1-3.
Оставшиеся матчи в группе
21 июня: Россия — Дания, Финляндия — Бельгия.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Россияне после финального свистка.Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.

Внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; количество забитых голов в группе.

Рассмотрим все возможные расклады:

1. Если Россия побеждает Данию — точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего из-за плохой разности мячей. В двух группах (А и E) сборные с третьих позиций точно не наберут 6 очков, так что при таком раскладе Россия точно окажется в топ-4 третьих мест.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Радость Алексея Миранчука после гола.«Консерватор» Черчесов поставил на молодость. И это сработало!

2. Если Россия играет вничью с Данией — то выходит в плей-офф со второго места при победе Бельгии над Финляндией или их ничьей. В случае успеха финнов команда Черчесова занимает третью позицию с 4 очками — это хороший результат, но пока не гарантированное место в 1/8 финала.

3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро. В случае поражений и России, и Финляндии три сборные набирают по 3 очка. Что тогда?

4. Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.

5. При этом шансы выйти с третьего места и 3 очками при разности мячей «минус три» или хуже — не очень высоки.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13672
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Нидерланды — Австрия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Стали известны расклады, при которых Россия попадет в плей-офф чемпионата Европы
Дания — Бельгия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Евро-2020: расписание и результаты матчей 17 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи