В ФШР отреагировали на высказывание Карлсена: «Не надо лезть туда, где ты не разбираешься»

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии «СЭ» отреагировал на высказывание норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Ранее норвежец выступил против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Безусловно, Магнус играть в шахматы умеет. Но не надо лезть туда, где ты не разбираешься. Очень жаль, что он так высказался. Хотя мы можем вспомнить, как Карлсен в 2022 году поддержал Сергея Карякина, которого отстранили. А недавно он играл в одной команде с россиянином Яном Непомнящим», — сказал Ткачев «СЭ».

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.