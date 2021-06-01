Дания не пускает российских болельщиков. Сумеет ли помочь УЕФА?

Причуды этого странного Евро.

РФС отправил в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что у российских болельщиков нет возможности въехать в Данию на матч группового этапа Евро-2020 со сборной этой страны, который состоится в Копенгагене 21 июня. По данным «СЭ», билеты приобрели около 2500 наших болельщиков.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», — говорится в письме за подписью генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Ситуация неприятная и неоднозначная, однако то, что оказаться в Дании у российских болельщиков шансов почти не будет, стало понятно давно. УЕФА, который распространяет билеты на матчи Евро-2020 через свой официальный сайт (в том числе русскоязычную версию), предупреждал, что перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с правилами въезда в ту или иную страну и понять, можно ли в принципе туда попасть.

«На покупателей билетов возлагается ответственность за проверку эпидемиологической ситуации в той стране, куда они отправляются», — цитата из новости от 31 мая о том, что в продажу поступила последняя партия билетов на Евро-2020.

«Ограничения на поездки в связи с пандемией COVID-19 постоянно меняются, потому спланировать путешествие в город Евро-2020 из-за границы может быть проблематично.

Пожалуйста, учитывайте ограничения на пересечение границы и усиленные меры контроля, действующие в момент поездки. Для обладателей билетов послаблений не предусмотрено. В числе таких мер может быть обязательный карантин, предъявление негативного теста на COVID-19, ограничение срока пребывания в стране и прочее. В некоторых случаях въезд в принимающую страну может быть закрыт вовсе", — это цитата из памятки для зрителей с сайта УЕФА.

«Обязательно проверьте текущую ситуацию на сайтах местных и национальных властей», — еще один призыв от УЕФА из другой памятки, посвященной как раз ситуации с доступом в ту или иную страну.

Что касается Дании, то, согласно информации на сайте Ростуризма, на данный момент у России нет с ней прямого авиасообщения.

В разделе на сайте МИД Дании, посвященном правилам въезда для иностранцев (ссылка есть в памятке на сайте УЕФА), указано, что для прибывающих из России (РФ находится в так называемом оранжевом списке) нужна уважительная причина. Тем, у кого ее нет, может быть отказано в пересечении датской границы. Если коротко, то это некоторые виды бизнес-поездок, учеба, семейные обстоятельства. Это же говорится и на сайте Ростуризма. Посещение матчей Евро-2020 в этот список не входит. Так было и в конце апреля, когда УЕФА окончательно утвердил список городов — организаторов ЧЕ, и с тех пор ситуация не изменилась.

Болельщиков из Бельгии и Финляндии эти ограничения почти не касаются. Для финнов вообще все просто — они входят в «желтый» список, и единственное, что нужно, это сдать тест после прилета. Бельгийцам придется отсидеть обязательный десятидневный карантин, если они не вакцинированы.

То есть все законно. А УЕФА неоднократно при этом дал понять, что умывает руки — все решения отданы на откуп местным властям.

Кто-то, как Россия, Азербайджан и Венгрия, решили облегчить жизнь болельщикам и упростили для них правила въезда. У нас для пересечения границы иностранцам потребуется билет на матч, паспорт болельщика Fan ID и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Въезд возможен с 29 мая по 2 июля. Находиться на территории нашей страны болельщики смогут до 12 июля включительно. Fan ID дает право пересекать границу неоднократно и не ограничивает футбольных фанатов в передвижениях по стране.

В Баку можно попасть обладателям билетов, являющимся гражданами и/или лицами без гражданства в Турции, Швейцарии и Великобритании, а также стран, вышедших в четвертьфинал. Венгрия освободила обладателей билетов от обязательного 10-дневного карантина.

Но кто-то решил не делать послаблений. Можно, конечно, возмущаться действиями властей Дании. О равенстве тут говорить не приходится, и это касается не только России.

Но лучше задать вопросы УЕФА, который решился на этот странный эксперимент с матчами по всей Европе.