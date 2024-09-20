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Медведев — об оскорблениях Соболева: «В своем глазу бревна не видят, а в чужом соринку ищут»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» оскорбления некоторых фанатов петербургского клуба в адрес нападающего Александра Соболева.

«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа. Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь. Это означает только одно — они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», — сказал Медведев.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
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«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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