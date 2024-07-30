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Сегодня, 09:30

Капитан сборной Израиля назвал большим разочарованием невыход сборной на Евро-2024: «Это футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса ответил «СЭ» на вопрос о невыходе национальной команды на прошедший Евро-2024.

«У нас был хороший шанс попасть на Евро. В последней игре можно было набрать три очка и выйти на турнир. Это стало большим разочарованием. Но это футбол, будем готовиться к следующим играм», — сказал Даса «СЭ».

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Израиля заняла третье место в группе I с 15 очками в 10 матчах и попала в стыковой турнир, в полуфинале которого уступила Исландии (1:4).

Евро-2024 прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании.

Эли Даса
Евро-2024
Сборная Израиля по футболу
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