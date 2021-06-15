Россия не потеряет шансы на плей-офф даже в случае поражения от Финляндии. Объясняем расклады Евро-2020

Перед матчем Финляндия — Россия положение в группе В чемпионата Европы выглядит так:

Бельгия, Финляндия — 3 очка (1 матч), Дания, Россия — 0 (1).

В оставшихся матчах сыграют:

17 июня — Дания — Бельгия;

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Напомним, что на Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.

Поэтому Россия даже в случае поражения от Финляндии не потеряет шансы на выход в плей-офф. Во-первых, остается гипотетическая возможность попасть в топ-2 группы. Для этого необходимо, чтобы Дания и Финляндия обыграли Бельгию, а Россия — Дания. Тогда у финнов будет 9 очков, у трех сборных — по три. Среди них выше будет команда с лучшей разницей мячей внутри матчей этой «подгруппы» (Бельгия, Дания, Россия). С учетом поражения 0:3 в первом туре россиянам добиться этого будет практически невозможно.

Во-вторых, шансы на третье место в группе вполне реальны даже при поражении от финнов. Главное условие — победа над Данией. В случае ничьи россияне потенциально могут обойти датчан (если последние крупно уступят Бельгии), но третья позиция с 1 очком бесполезна — этого не хватит для попадания в число лучших четырех сборных.

А вот третье место с 3 очками — это нормальный результат. Для примера: в 2016 году из группы не вышли занявшие третьи позиции Турция и Албания — у них было по 3 очка и разность голов «минус два». Выше них оказались Словакия и Ирландия (по 4 очка) и Португалия и Северная Ирландия (по 3 очка и разность «ноль»).

Поэтому, скорее всего, все будет зависеть от разности мячей. Опять же очень плохо разгромное поражение от Бельгии. Вероятно, чтобы улучшить шансы, надо будет обыгрывать Данию более чем в один мяч.

Но, конечно, лучше побеждать Финляндию и не доводить в третьем туре до подсчета числа голов.

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