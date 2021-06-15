На матче Португалия — Венгрия собрался аншлаг
19:15
На матч чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии собрался полный стадион.
Стадион «Ференц Пушкаш» в Будапеште стал единственным, который во время Евро-2020 будет заполняться на 100 процентов (правда, со строгими правилами посещения).
Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters
Новенький «Ференц Пушкаш» был открыт в ноябре 2019 года. Он вмещает более 65 тысяч зрителей. «Ференц Пушкаш» стал домашним стадионом для сборной Венгрии, клубы здесь не играют.
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