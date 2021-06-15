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На матче Португалия — Венгрия собрался аншлаг

19:15
Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters
Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters
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На матч чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии собрался полный стадион.

Стадион «Ференц Пушкаш» в Будапеште стал единственным, который во время Евро-2020 будет заполняться на 100 процентов (правда, со строгими правилами посещения).

Полные трибуны на матче Венгрия - Португалия. Фото Reuters
Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters

Новенький «Ференц Пушкаш» был открыт в ноябре 2019 года. Он вмещает более 65 тысяч зрителей. «Ференц Пушкаш» стал домашним стадионом для сборной Венгрии, клубы здесь не играют.

Венгрия — Португалия

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