На матч чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии собрался полный стадион.

Стадион «Ференц Пушкаш» в Будапеште стал единственным, который во время Евро-2020 будет заполняться на 100 процентов (правда, со строгими правилами посещения).

Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters

Новенький «Ференц Пушкаш» был открыт в ноябре 2019 года. Он вмещает более 65 тысяч зрителей. «Ференц Пушкаш» стал домашним стадионом для сборной Венгрии, клубы здесь не играют.