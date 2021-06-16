16 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Финляндией на Евро-2020. Соперник — Финляндия. Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. «СЭ» уже подготовил прогноз на этот матч, а сделать ставку на него можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

В первом туре Россия крупно уступила Бельгии — 0:3. Финляндия преподнесла пока главную сенсацию Евро-2020, переиграв Данию — 1:0. На датчанах сказался инцидент с Кристианом Эриксеном, но недооценивать успех финнов не стоит.

Теперь турнирная ситуация сложилась. Сборной России нельзя проигрывать Финляндии. Ничья оставляет шансы на выход из группы. Но тогда в заключительном матче нужно будет побеждать Данию в Копенгагене. Выигрыш у финнов позволит чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча Россию. Коэффициент на ее победу — 1.69, на Финляндию - 5.60, на ничью — 3.90.

Россия исторически удачно играет с финнами. За 22 матча — всего одно поражение, да и то было в 1912 году. После распада СССР — четыре встречи и четыре победы с общим счетом 15:1.

Да и сейчас отступать команде Станислава Черчесова уже некуда. В первом туре Финляндия показала, что забить ей крайне непросто.

Прогноз «СЭ»: победа России и тотал голов меньше 2.5 с высоким коэффициентом 3.20.

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